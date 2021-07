Perugia, lite in un bar finisce a coltellate: ferito un uomo e il proprietario del locale

11 luglio 2021 a

Lite in un bar di via della Viola, nel centro storico di Perugia, intorno alle ore 2 della notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio. Il violento litigio è finito addirittura a coltellate. Ad avere la peggio un rumeno, che è stato ferito a un braccio e al costato, poco al di sotto dell'ascella. Nel corso dell'aggressione è stato ferito anche il proprietario del locale, che era intervenuto per cercare di sedare la lite.

L'uomo armato di coltello è poi fuggito prima dell'arrivo della polizia. Una volta sul posto, gli agenti hanno chiamato i sanitari del 118, che hanno medicato il titolare del bar e portato in ospedale l'uomo ferito più gravemente, a cui è stata data una prognosi di 10 giorni. La lite sarebbe nata per futili motivi.

Notizia in aggiornamento

