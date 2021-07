Terni, polo geriatrico Le Grazie: entro giugno del 2022 la conclusione dei lavori

Simona Maggi 11 luglio 2021 a

Saranno conclusi entro giugno 2022 i lavori di adeguamento sismico e restyling del polo geriatrico “Le Grazie”. I costi sono passati da 1 milione 150 mila euro a 1 milione 313 mila euro perché durante le operazioni di demolizione sono emerse delle gravi carenze strutturali.

E' questo quanto emerso dall'audizione della dirigenza dell’Usl Umbria 2, convocata dalla seconda commissione consiliare, come richiesto dall'atto di indirizzo del consigliere della Lega, Sergio Armillei, che chiedeva lumi riguardo ai ritardi dei lavori di adeguamento sismico e della struttura in generale.

Il centro geriatrico fa acqua

Nell'atto Armillei ha chiesto anche di avere un quadro dettagliato della situazione economica relativa al restyling. Da sottolineare che il progetto esecutivo fu approvato il 18 novembre 2014 e nel 2018 l’ex direttore generale della Usl 2, Imolo Fiaschini, spiegò ai sindacati che l’iter aveva subito una sospensione in seguito alle verifiche sismiche con redazione di nuovo progetto di miglioramento sismico del blocco C trasmesso alla Regione (approvato a settembre 2018) e perizia di variante.

A fare chiarezza sull’intera situazione, durante l'audizione in seconda commissione, ci ha pensato il geometra Francesco Silvani, della Usl 2, responsabile unico del procedimento. Silvani ha precisato che i lavori sono ripresi all'inizio del 2021 perché, nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria il day hospital è diventato zona per pazienti Covid.

Salgono a 13 gli anziani positivi al Covid al centro geriatrico delle Grazie. Al via i tamponi sul personale

Ma ora è tutto tornato alla normalità, salvo nuovi stop legati a Covid-19. La consegna dei lavori è avvenuta nel 2017 e l’ultimazione è prevista entro il primo semestre del 2022. Tre i blocchi del polo geriatrico interessati ad opere di prevenzione incendi e un restyling con camere con due letti e bagno, la realizzazione di una palestra e spogliatoi.

“I ritardi si sono verificati – ha spiegato in commissione il dg dell’Usl Umbria 2, Massimo De Fino – perché durante le operazioni di demolizione ci siamo accorti di gravi carenze strutturali e quindi siamo dovuti intervenire per garantire una maggiore sicurezza alla struttura e quindi si è deciso di adeguarlo anche dal punto di vista sismico”. Una messa in sicurezza in toto della struttura.

“Intanto alla Rsa tutto sta tornando alla normalità – ha concluso De Fino – gli ospiti stanno rientrando pian piano da altre strutture dove erano stati appoggiati durante l'emergenza sanitaria e le attività sono riprese al 70/75 per cento rispettando le normative anti-Covid”.

Riqualificazione del polo geriatrico, al via i lavori

