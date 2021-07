Terni, incendio distrugge completamente un appartamento di una palazzina al quartiere Cardeto

10 luglio 2021 a

Un incendio ha completamente distrutto un'abitazione di una palazzina di via Filangeri, nel quartiere Cardeto, a Terni.

Il fuoco è divampato nella prima serata di sabato 10 luglio 2021 e si sono vissuti momenti di panico nel timore che nell'appartamento potesse esserci qualcuno. Fortunatamente, però, la casa era in quel momento vuota,

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono subito corsi per circoscrivere le fiamme divampate altissime: si è creata una colonna di fumo che, per molti minuti, è stata visibile praticamente in tutta la città.

A scopo precauzionale i residenti della palazzina sono stati evacuati. Presto per formulare ipotesi sulle cause alla base del rogo, i tecnici dei vigili del fuoco compieranno un ulteriore sopralluogo nella giornata di domenica 11 luglio 2021.

