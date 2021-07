Colapesce e Di Martino, concerto sold out al Festival di Spoleto: ora tour in tutta Italia

10 luglio 2021 a

Il tour di Colapesce e Di Martino è iniziato con un concerto sold out al Festival di Spoleto. La coppia di cantautori che sta segnando questo 2021 sarà protagonista di un lungo tour estivo nei più importanti festival e arene estive italiane. "Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo", avevano detto nei giorni scorsi.

Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, sarà in tour quest’estate portando nella dimensione live lo straordinario successo del loro ultimo album "I mortali²" e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio "Musica leggerissima". Dal vivo, Colapesce e Dimartino presenteranno uno show potente e ricco di sorprese in cui suoneranno live sia alcuni classici del loro repertorio solista sia i brani che compongono il loro ultimo album, oltre al nuovo singolo appena pubblicato dal titolo "Toy Boy" insieme a due icone mondiali della cultura e dello spettacolo italiano: la Signora della musica italiana Ornella Vanoni e il regista candidato all’Oscar, Luca Guadagnino. Ad affiancare le date del tour con la band, ci sarà anche una mini-serie di concerti speciali in alcune location immerse nella natura, tra le più suggestive del nostro Paese.

Si riparte lunedì al Marostica Summer Festival di Marostica (Vicenza), il 13 luglio al Bike In di Mantova, il 15 luglio al Meridiano Sud - Anfiteatro Unical di Rende (Cosenza), il 16 luglio al Luce Music Festival di Bitonto (Bari), il 18 luglio al Nova di Bologna, il 19 luglio al Moonland Festival di Sarzana (SP), il 21 luglio a Estate Sforzesca di Milano, il 22 luglio al Flowers Festival di Torino, il 25 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (Udine), il 26 e 27 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, il 31 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo (Oristano), il 7 agosto al Locus Festival di Fasano (Brescia), l’8 agosto in Piazza Plebiscito di Ferrandina (MT), il 21 agosto al Terrasound di Francavilla al Mare (Chieti), il 22 agosto al Luce Music Festival di Lecce, il 24 agosto al Castello di Arco (Trento) (in acustico), il 28 agosto con la data già sold out di Taormina, il 3 settembre a Settembre Prato È Spettacolo di Prato e il 4 settembre al Nosound Fest di Servigliano (Fermo).

