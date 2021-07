Perugia, incidente mortale sulla linea ferroviaria a Ponte San Giovanni: traffico dei treni sospeso

10 luglio 2021 a

Una donna è morta a causa di un investimento sulla linea ferroviaria nei pressi di Ponte San Giovanni, vicino Perugia. Come informa Trenitalia, il traffico ferroviario è stato sospeso tra Perugia e Perugia Ponte San Giovanni per consentire gli accertamenti del caso da parte dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

Notizia in aggiornamento

