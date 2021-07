Monica Bellucci, copertina di Vogue Italia con la figlia Deva Cassel: il post su Instagram

10 luglio 2021 a

a

a

Monica Bellucci la diva tifernate che ha conquistato il mondo del cinema a livello planetario oltre quello della moda, adesso ha altrettanto successo forse un po’ anche per merito della figlia Deva Cassel, che per la prima volta in carriera conquistano la copertina di Vogue Italia (a cui Monica ha dedicato anche un post su Instagram).

Monica Bellucci e il sesso: "Ho tradito ma sono stata usata anche come trofeo"

L'attrice e modella ha posato in esclusiva mondiale con la figlia Deva per la copertina della celebre rivista di moda. Il nuovo numero di Vogue Italia, in edicola da alcuni, è dedicato ai desideri e alle idee dei sedicenni ed ecco che madre e primogenita, nata il 12 settembre 2004 dal matrimonio con Vincent Cassel, sono state fotografate insieme. Uno scatto che davvero mostra come le due bellezze si incarnano l’un l’altra: occhi e sguardo magnetico Monica Bellucci, sognante la figlia Deva, definita “pura bellezza” dal fotografo Paolo Roversi. La top model e attrice ha raccontato a Vogue: “Ho chiesto a mia figlia perché avesse voluto questo servizio assieme, e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: “perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia. Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora”. La Bellucci è una madre orgogliosa: “Io e lei non abbiamo scontri, mai. Sono una madre dolce, cerco di prenderla sempre dal verso giusto. Lei è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla”. Per ora la moda è “un gioco a cui gioca”, ma nella vita quotidiana c’è la scuola “per mantenere i piedi per terra”.

Todi, via alle riprese con Monica Bellucci: nel cast anche Fabio De Luigi

Deva Cassel apre un numero interamente dedicato alla sua età, i sedici anni: forse la fascia di età più colpita dalle limitazioni imposte dal lockdown, è anche un eccezionale punto di osservazione sull’evoluzione dei costumi e dei consumi. Sembra di rivivere la storia della madre Monica che proprio alla stessa età iniziò a colpire il mondo dello spettacolo e della moda allorchè venne scoperta da un fotografo durante le sfilate legate al lancio di un modello della Fiat con annesso concorso di bellezza. Da allora Monica Bellucci è una icona mondiale e adesso pare che la stessa strada la stia percorrendo la figlia Deva alla quale occorre augurare lo stesso successo per la gioia senza fine dei nonni materni Pasquale e Brunella.

Città e borghi diventano set per un mese. Pupi Avati cerca comparse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.