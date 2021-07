Perugia, sgomberata palazzina-rifugio dei senzatetto

10 luglio 2021 a

Blitz della polizia locale venerdì 9 luglio in un edificio all’ingresso del parco della Pescaia a Perugia. Lo stabile di proprietà privata da tempo giace in stato di totale abbandono ed era già stato oggetto anche di recenti sopralluoghi e verifiche sullo stato di degrado dell’immobile da parte delle forze dell’ordine. Nel sopralluogo di venerdì è stato trovato nello stabile un extra comunitario all’interno di locali in totale incuria e di precarie e preoccupanti condizioni igienico-sanitarie. Immediatamente gli agenti hanno provveduto a far evacuare l’immobile e il Comune ha provveduto a richiedere l’immediato intervento degli operatori ecologici della Gesenu per la bonifica e igienizzazione dei locali. Si provvederà quanto prima, ha assicurato il Comune, a transennare l’immobile in maniera tale da renderlo inaccessibile.

La situazione nella zona è comunque estremamente complessa e a evidenziarlo sono i residenti. In particolare sul profilo Facebook Progetto Fontivegge, il cui referente è Giulietto Albioni, le situazioni di occupazioni abusive di palazzine dell’area è una costante. “Vivo qui ormai da 30 anni – è lo sfogo di Albioni – e da una realtà che era piena di attività commerciali e di grande vivibilità, ci ritroviamo adesso in una situazione di generale degrado. Del resto, purtroppo, la situazione è ampiamente nota a tutti”.

Consapevolezza che l’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli, ha pienamente. Tanto che sono state tre, complessivamente, le azioni di controllo compiute nella mattina di ieri proprio con l’obiettivo di contrastare e prevenire fenomeni di occupazione abusiva di immobili, degrado e disagio sociale in città.

“Gli agenti del Corpo sono intervenuti anche in via Marsala – spiega l’assessore - accompagnati dagli assistenti sociali del Comune per controllare e gestire la delicata situazione familiare di un minore i cui genitori sono agli arresti domiciliari. Altri agenti, quindi, sono stati impegnati nei locali dell’ex carcere di via Fiorenzo di Lorenzo, dove ignoti sono entrati abusivamente dopo aver divelto uno degli ingressi della struttura che sarà ripristinato al più presto dall’ufficio competente del Demanio che è stato immediatamente contattato dall’Ufficio Sicurezza Urbana per segnalare l’accaduto. Infine, c’è stato l’intervento in via Fonti di Veggio all’immobile ex Gesenu per sgomberare un bivacco improvvisato all’esterno. Ringrazio – ha concluso Merli - gli uomini della polizia locale. Azioni come queste, peraltro, sono solo una parte delle attività che quotidianamente i nostri agenti compiono anche in sinergia con le altre forze dell’ordine”.

