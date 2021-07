Terni, accordo Comune-Superconti per l'ex mercato coperto: ok della terza commissione

10 luglio 2021 a

Ha ricevuto l’ok anche della terza commissione consiliare di Palazzo Spada (sei voti a favore, due astenuti), l’accordo transattivo per la riqualificazione dell’ex mercato coperto, cui manca ora solo l’ultimo passaggio del voto in consiglio comunale, atteso per lunedì prossimo.

Il 25 maggio 2021 la giunta Latini aveva già dato il suo via libera alla transazione che segna la fine di un lungo contenzioso, con un introito per le casse municipali di 6,7 milioni, uno dei quali già versato. Ma soprattutto consentirà di riqualificare un’area centralissima, strategica, della città. In base all’intesa raggiunta, Superconti non demolirà più l’edificio, né realizzerà piani interrati, che sarebbero stati destinati a parcheggi, ma attuerà una importante ristrutturazione dell’immobile esistente.

Il voto favorevole in commissione viene considerato dal Pd ternano “sicuramente un fatto positivo, che va inquadrato all’interno del lungo iter amministrativo che contraddistingue il progetto”, sostengono in una nota il capogruppo in Comune, Francesco Filipponi, e il segretario comunale, Pierluigi Spinelli, i quali riepilogano le varie tappe della annosa querelle.

“L’iter ha inizio con la delibera di consiglio 177 del 2008 con la quale si è adottato il piano attuativo per la riorganizzazione delle attività di piazza del mercato – ricorda il Pd -. In seguito al piano attuativo l’amministrazione emanò un bando per la vendita dell’area aggiudicato alla società Superconti. Nel 2011 ha inizio il contenzioso con la stessa Superconti che fa scaturire nel 2014 la sentenza del Tar Umbria n. 591, con la quale si venne posto in capo l'obbligo alla ditta Grandi Magazzini Superconti spa di acquistare dal Comune di Terni l'ex mercato coperto, disponendo il trasferimento dei relativi diritti reali subordinatamente al pagamento del dovuto, pari ad € 7.351 mila euro. Il 16 aprile 2014 Superconti ha ricorso in appello al Consiglio di Stato. Il Comune, con un atto di diffida del 24 ottobre 2014, ha poi chiesto a Superconti di effettuare il pagamento di cui alla citata sentenza entro 15 giorni, ma il termine è scaduto inutilmente”.

Il Pd ricorda altresì che Grandi Magazzini Superconti nel 2016 chiese al Consiglio di Stato la riassunzione del giudizio del 2014 e la prosecuzione dell'appello avverso la sentenza del Tar. Da quella data in avanti si sono susseguiti diversi rinvii innanzi al Consiglio di Stato mentre, con una delibera del 2016, la giunta comunale dell’epoca diede mandato agli uffici di individuare possibili soluzioni condivise e lavorare a un accordo transattivo.

I dem ricordano infine che ad ottobre 2018 avevano proposto un atto di indirizzo proprio per favorire una transazione, ora arrivata con l’introito di 6,7 milioni per le casse comunali “merito delle scelte del 2008”, sostiene il Pd.

“L’iter procedurale iniziato nel 2008 è stato sicuramente lungo e tortuoso – concludono Filipponi e Spinelli - e ha visto anche il succedersi di Superconti con Coop Centro Italia. La riapertura del confronto iniziata nel 2016 e l’opera nel suo complesso si deve come detto al centrosinistra di allora, del quale si stanno proseguendo tutti i progetti tesi al rilancio della città”.

