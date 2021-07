Umbria prima nella classifica dei borghi più belli d'Italia

10 luglio 2021 a

a

a

Sono concentrati in Umbria i borghi più belli d’Italia. La regione è prima nella classifica nazionale dell’associazione con ventotto piccoli paesini che si sono potuti fregiare del titolo che viene assegnato dopo un’attenta analisi, tenendo conto di numerosi fattori e requisiti come la qualità architettonica, la valorizzazione dei beni artistici e culturali, lo sviluppo e la promozione. “L’Umbria, prima assoluta in rapporto al numero della popolazione, gode anche del vantaggio dovuto al fatto che l’associazione è nata proprio qui, a Castiglione del Lago, nel marzo di venti anni fa - spiega il presidente nazionale, Fiorello Primi - I sindaci, poi, sono stati lungimiranti nel capire l’importanza del mantenimento del patrimonio dei centri storici e della qualità della vita”.

Cascata delle Marmore, oltre 4300 ingressi la prima domenica di luglio. Rinviato il servizio navetta

L’iniziativa è nata dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani quando questi, per la grande parte, erano emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. In venti anni è cambiato il mondo, soprattutto a causa della pandemia che ha destato un interesse quasi maniacale per paesini più piccoli, spesso isolati e immersi nel verde, dominati dal silenzio e da tradizioni in altre parti scomparse. Una nuova tendenza, che il presidente Primi conferma essere diffusa in tutta Italia, che sta rendendo ancora più prezioso il lavoro fatto in questi anni dall’associazione per garantire – attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione – il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti sarebbe andato irrimediabilmente perduto.

Linea Verde gira una puntata in città: le bellezze in tv

Fanno parte dei borghi più belli d’Italia, Acquasparta, Allerona, Arrone, Bettona, Bevagna, Castiglione del Lago, Citerna, Corciano, Deruta, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montefalco, Monteleone d’Orvieto, Monteleone di Spoleto, Montone, Norcia, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Preci, San Gemini, Sellano, Spello, Torgiano, Trevi, Vallo di Nera. Questa mattina, dalle 10 alle 14, si svolgerà all’Hotel Posta Donini, a San Martino in Campo (Perugia) l’assemblea nazionale dell’Associazione I borghi più belli d’Italia cui sono chiamati a partecipare quasi duecento sindaci da tutto il territorio nazionale. Sarà l’occasione anche per parlare del rinnovo dello Statuto in vista delle nuove impostazioni dovute al contenimento dell’emergenza sanitaria.

La pandemia arretra e i prezzi aumentano. Rincari su spesa e bollette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.