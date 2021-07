Umbria, ripartono ad agosto le vaccini per gli over 12

Fra. Mar. 09 luglio 2021 a

“Ripartiremo ad agosto con le prime dosi a partire dai 12enni in su, fino ai 29enni”. Lo annuncia l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, che parla del necessario innalzamento del livello di vaccinazione in vista della riapertura delle scuole per i ragazzi in età vaccinabile. Anche se, specifica, “non è colpa nostra se abbiamo dovuto sospendere le prime dosi per accelerare sulle seconde. Noi abbiamo una capacità per la somministrazione di 18 mila dosi giornaliere, ma se ce ne consegnano per 8 mila e dobbiamo anticipare i richiami non possiamo fare diversamente”. Nelle classi di età 12-15 anni e 16-29 le percentuali di vaccinati sono effettivamente basse. Soprattutto per quanto riguarda quella dei più piccoli dove sono solo 190 i minori che hanno avuto la prima dose di vaccino, ovvero lo 0,0358% del target, che in tutto è di 32.100 ragazzi circa. Di questi, al momento ha aderito circa il 18 %, mentre per la stragrande maggioranza i genitori non hanno ancora effettuato la registrazione nel portale dei vaccini. Per quanto riguarda invece la fascia di età compresa tra 16 e 29, quindi molto più ampia, l’adesione è stata più alta, anche se non come quella di persone più grandi. Qui infatti ha aderito alla vaccinazione il 58% circa sui 110 mila aventi diritto. Di questi, 24.800 circa sono stati vaccinati almeno con la prima dose.

Più di un umbro su quattro non ha ancora aderito alla campagna vaccinale



Ed è proprio in questa fascia di età che rientrano anche i ragazzi che hanno fatto la maturità, a cui il vaccino è stato somministrato a giugno prima degli esami. “Anche per la maturità - spiega Coletto - mi sarei aspettato un’adesione maggiore. Effettivamente è stata piuttosto bassa”. La speranza è che entro agosto molti vaccinabili aderiscano e possano avere almeno la prima dose. Ma per quanto riguarda il mondo della scuola, resta ad esempio il problema dei docenti e del personale Ata che non ha ancora aderito. Si tratta di 4.700 persone, per cui non c’è obbligo vaccinale come invece per i medici, sui 29 mila totali.

In Umbria cambiano i tempi per la seconda dose dei vaccini: le novità per il mese di luglio



Intanto, per quanto riguarda l’andamento della vaccinazione in generale, l’Umbria è arrivata a somministrare il richiamo del vaccino al 38,59% della popolazione vaccinabile, mentre la prima dose è stata somministrata al 68,94%. Rispettivamente 298.788 con il ciclo completo e 531.461 con la prima dose. Gli umbri che possono essere vaccinati sono 790 mila circa. Di questi, circa 200 mila non hanno ancora aderito alla campagna. Ieri in particolare, sono state 9.458 le dosi somministrate, il 24 giugno si era raggiunto il picco di 11.095.

Al momento, quindi la campagna va avanti con i richiami, che sono stati anticipati per le categorie dei fragili e dei superfragili e per coloro che avevano chiesto di spostare l’appuntamento, già fissato per il 21 luglio. Al momento sono invece sospese anche le richieste dei turisti, che semmai, verranno poi contattati se in presenza di dosi.

Un terzo degli umbri è stato immunizzato, per 9 mila messaggio per anticipare il richiamo

