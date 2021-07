Terni, con il machete cerca di aggredire uomo con la figlia alla fermata del bus

08 luglio 2021 a

a

a

Un uomo, armato di machete, ha cercato di aggredire un immigrato alla fermata del bus in piazza Tacito, a Terni. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 8 luglio 2021. L’immigrato ha lasciato la figlia che aveva in braccio ed è fuggito mentre l’altro l’ha inseguito per le vie del centro. Non si esclude un regolamento di conti.

Falsi certificati per gli immigrati. Condannato a tre anni di reclusione ex capo dei vigili urbani

La scena è avvenuta di fronte agli occhi di decine di passanti increduli e spaventati. Sul posto polizia e carabinieri che hanno preso in consegna la bambina rimasta sola. Pare che i due giovani coinvolti nella violenta lite fossero stranieri. L’uomo armato di machete non è comunque riuscito a portare a termine il suo intento. Le indagini sono ancora in corso.

Cinquantenne si barrica nell'ascensore, momenti di tensione in un condominio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.