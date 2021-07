Narni, la bella Giulia Mannucci in posa alla spiaggia delle Mole dopo il Collegio 3 in Rai

07 luglio 2021 a

Dopo la blogger e giornalista Selvaggia Lucarelli lo scorso anno e l’ex gieffina Katia Pedrotti una decina di giorni fa, proprio in questi giorni è arrivata alle Mole di Narni, nel parco delle Gole del fiume Nera, la bellissima Giulia Mannucci al motto di “wild, barefoot and free”, selvaggia, scalza e libera. Sui social due foto mentre si arrampica su una delle piante che si allungano sopra lo specchio d’acqua blu che attira tanti visitatori e i cittadini narnesi da decenni, per l’ex concorrente de “Il Collegio 3”, il popolare format Rai dove un gruppo di adolescenti di oggi viene sottoposto alle cure di un corpo docente dai metodi all'antica all'interno del collegio bergamasco Celana, non più aperto, ma per anni simbolo di un'educazione rigida e severa.

Un bel manifesto pubblicitario digitale per Narni visto che la bella Giulia, che nel frattempo è cresciuta come modella e ha preso anche il brevetto da pilota, vanta 686 mila followers che hanno visto le sue storie narnesi mentre alla foto in questione apparsa sul suo Instagram, sono arrivati circa 69 mila likes. Continua la saga delle bellezze nazionali alle Mole, quindi, e le presenze aumentano. Giulia è di Roma ed è già famosa nonostante abbia appena 18 anni. Fin da piccola è stata attratta dal mondo dell'aviazione e ha frequentato l'istituto aeronautico nella sua città con l'intento di fare carriera in questo settore. Intanto vanta un brevetto Federal Aviation Administration e continua a coltivare il suo sogno. E poi su Instagram il volo l’ha preso visto che vanta numeri da influencer.

Un giorno, aveva confessato a qualche collega durante il lancio del "Collegio 3", che avrebbe voluto sfilare per Victoria Secret. In alcune foto, non a caso, si coglie una certa somiglianza con le bellissime modelle della popolare casa di moda e di intimo femminile.

