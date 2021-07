“Discoteche chiuse, in Umbria mille addetti a rischio”. Protesta del Silb di fronte alla Rai di Perugia

07 luglio 2021 a

a

a

“L’ultimo biglietto lo abbiamo staccato il 29 febbraio 2020. Dopo diciassette mesi la chiusura delle discoteche non è più tollerabile”. Enzo Muscinelli, presidente di Silb Umbria Confcommercio, e Graziano Giaccaglia insieme ad altri imprenditori del settore martedì 6 luglio hanno manifestato difronte alla sede Rai di Perugia, in via Masi. Una protesta, avvenuta in contemporanea in altre dodici regioni italiane, contro le mancate riaperture delle discoteche e sale da ballo promossa dal Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb), la più importante associazione italiana di categoria che raduna il 90% delle imprese del comparto.

“Il nostro settore - chiarisce Muscinelli - è chiuso per decreto dal febbraio dell’anno scorso, uno stop prolungato che ha azzerato il fatturato delle imprese e messo in crisi, in Umbria, un migliaio di posti di lavoro. Chiediamo che ci vengano date risposte certe sulle possibili riaperture, in modo da capire gli scenari e poterci organizzare anche se ormai siamo già a metà luglio e la stagione estiva è avanzata”. Ora gli imprenditori del settore hanno portato le loro proposte sui tavoli del governo e adesso attendono un confronto.

Era stato promesso che il Consiglio dei ministri di venerdì scorso si sarebbe occupato della nostra situazione, ma la riflessione sul tema è stata ancora posticipata. Auspichiamo quindi che l’esecutivo affronti la questione prima possibile. Siamo disposti a ragionare anche su una riduzione della capienza dei locali, ma è importante capire la percentuale. In Umbria, inoltre, ci sono diversi locali di dimensioni medio-piccole, per cui ridurre eccessivamente gli ingressi rischia di non permettere a questi locali di riaprire”, ha aggiunto Muscinelli.

Discoteche, via libera del Cts alla riapertura (col green pass) ma manca ancora la data



Giaccaglia, inoltre, ha precisato che la maggior parte dei locali nella nostra regione sono al chiuso: altro fattore penalizzante. Da qui a rischio oltre mille addetti, per 60 - 70 attività. “Gli stessi protocolli, ancora non definiti, si basano su presupposti estremamente restrittivi - ribadisce con forza Musicinelli -. La riapertura adottata nella Repubblica di San Marino per noi sarebbe difficile da perseguire”. E spiega: “Fare entrare in base al green pass può andare bene per i locali di liscio e latino-americano, dove i clienti hanno un’età maggiore e quindi sono per lo più vaccinati. Tutto questo non vale invece per i più giovani che per avere il lasciapassare dovrebbero ricorrere al tampone con un costo minimo di 25 euro. Abbiamo anche pensato di gestire noi direttamente questa misura ma non è possibile organizzare un sistema adeguato dovendo coinvolgere necessariamente il personale infermieristico”.

Così il tempo passa e tutto è fermo eppure proseguono Muscinelli e Giaccaglia “sarebbe un antidoto alla movida senza controlli che avviene nelle piazze o nelle feste privati”. “Non accettiamo che si balli e ci siano assembramenti nelle strade e nelle piazze, mentre le sale da ballo sono tenute chiuse. Aprire le discoteche significherebbe garantire accessi controllati e misure di sicurezza che in altri luoghi non sono invece garantite”.

Video su questo argomento Riapertura discoteche, Sileri: "Auspichiamo ripartenza per la metà di luglio"



Stare chiusi poi non significa non avere costi, ribadiscono gli imprenditori, comunque ci sono delle spese fisse a cui dover far fronte. Unica consolazione: i risicati ristori arrivati dal governo e il bando promesso dall’amministrazione regionale che dovrebbe essere pubblicato a fine luglio che stanzia un milione per i gestori. “Tutto questo silenzio e immobilismo è frutto di un pregiudizio tutto italiano verso il mondo della notte e del divertimento; all’estero non è così - conclude Giaccaglia -. E’ ora che le resistenze ingiustificate vengano superate, non solo per tutelare un comparto, ma soprattutto per la sicurezza di tutti quanti”.

Discoteche, Locatelli (Cts) spiega le regole delle riaperture

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.