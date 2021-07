Umbria, c'è chi sceglie il campeggio contro il caro vacanze

07 luglio 2021 a

“Quest’anno andrò in campeggio in tenda. Niente alberghi o cene al ristorante: sarò all’avventura, dormendo all’aperto e utilizzando bagni pubblici. È un’esperienza che mi incuriosisce, ma principalmente sono stata spinta dal forte aumento dei prezzi fuori regione: decisamente troppo alti”. A parlare è Letizia, lavoratrice, che ha scelto come meta estiva un camping sul mare in Abruzzo. “Non bisogna considerare solo l’alloggio - spiega - ma anche gli spostamenti, le consumazioni e i vari servizi. Per questo cercherò di contenere le spese optando per la tenda”. Secondo quanto ha rilevato il Codacons, nel 2021 la spesa pro capite per una villeggiatura estiva di 10 giorni subirà un incremento pari a +98 euro a persona – dagli 898 euro del 2020 si passa ai 996 euro del 2021.

Con la fine del lockdown e il ritorno alla normalità è arrivato anche il rincaro dei prezzi: le villeggiature estive non sono gli unici settori coinvolti.

“Da quando l'Umbria è in zona bianca, ho ripreso ad uscire, soprattutto la sera - racconta Edoardo, studente universitario di 23 anni - E’ stato bello tornare a sedersi al ristorante o mangiarsi una pizza finalmente non più fredda a causa dell’asporto. Il rincaro dei prezzi l’ho notato soprattutto per il servizio al tavolo: niente di eccessivo, il prezzo da pagare in più non pesa a fine serata, ma a fine mese, quando fai i conti”. Anche Gaetana, cinquantaseienne, ha notato un rincaro dei prezzi: “Lavoro fuori Perugia, quindi ogni giorno faccio molti chilometri. Ciò che incide maggiormente nel bilancio familiare, a mio avviso, è l'aumento della spesa per il rifornimento dell’auto”. Come ha riferito Giulio Guglielmi, presidente Figisc Umbria Confcommercio e vicepresidente nazionale dalle Federazione, si parla in media di 15 euro in più, rispetto a tre mesi fa, ogni 50 litri di benzina e di 10 euro in più ogni 50 litri di gasolio. Ma non solo il carburante: “In casa siamo solo in due: io e mio marito. Ieri è arrivata la bolletta dell'acqua: come è possibile che sia così alta? Non ci era mai successo prima, pensavamo ad un errore”, spiega Carla, di 72 anni. E il peggio deve venire. L’Arera, l'Authority per l'energia, ha annunciato che i rincari per il prossimo trimestre saranno di +9,9% per la luce e +15,3% per il gas, aumenti dovuti a quelli base delle quotazioni delle materie prime.

C'è anche chi ha notato un'impennata dei prezzi relativi ai prodotti e ai servizi per la cura della persona e del corpo: “Frequento diversi centri estetici e sono rimasta stupita dall'aumento di un euro per ogni trattamento - dice Giulia, studentessa universitaria - Un euro in più oggi, un euro in più domani, e la somma di queste variazioni di prezzi ha un forte impatto nel budget di ciascuno di noi”.

