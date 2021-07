Terni, cinquantenne si barrica nell'ascensore: momenti di tensione in un condominio

06 luglio 2021 a

A Terni un cinquantenne ternano si è barricato nell’ascensore al 14esimo piano di un condominio di viale Curio Dentato, al civico 25. L’uomo si è chiuso dentro in evidente stato di alterazione psicofisica e c’è voluto l’intervento della squadra volante della Questura per indurlo a più miti consigli.

Sul posto, nel corso della tarda mattinata di martedì 6 luglio, sono intervenuti anche gli operatori del 118. L’uomo, già noto alle forze di polizia, aveva trascorso la notte in un albergo e, una volta uscito, dopo aver girovagato per il centro senza meta, si era diretto nel condominio vicino alla stazione ferroviaria. Il 50enne ternano è stato condotto in ospedale per accertamenti.

