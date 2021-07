Umbria jazz, già venduti quattromila biglietti all'arena: tirano al botteghino Marsalis e Bollani

Sabrina Busiri Vici 06 luglio 2021 a

Perugia entra nel clima speciale di Umbria jazz. L’allestimento è in corso nei punti chiave: arena Santa Giuliana, Frontone (Uj4kids), teatro Morlacchi e hotel Brufani. E in piazza della Repubblica è già pronta la postazione di Nick The Nightfly. Arrivano anche i primi dati dal botteghino: “Abbiamo superato i quattromila biglietti per i concerti in prevendita al Santa Giuliana”, anticipa il presidente della Fondazione Gian Luca Laurenzi. “A questi vanno aggiunti i ticket dei concerti al teatro Morlacchi, luogo dedicato alle esibizioni delle orchestre italiane, e quelli del jazz club al Brufani. “Anche qui stiamo sfiorando quota quattromila”. Obiettivo della Fondazione arrivare a diecimila in totale. Per i live all’arena sono in vendita circa 1.200 biglietti a concerto, per i due concerti al Brufani la capienza prevista è di 40 posti a serata e, infine, al teatro Morlacchi oltre 200 sono i posti da riempire per ciascuna delle undici esibizioni. A riscuotere maggiori consensi al botteghino sono Winton Marsalis e Stefano Bollani. “Certo quest’anno i numeri sono contenuti - precisano dall’organizzazione - ma tutto deve esser tarato su scelte artistiche fatte in clima di restrizioni. All’Arena abbiamo proposte che in genere erano destinate a spazi più contenuti come il Morlacchi”.

Arrivano anche le prenotazioni negli alberghi della città. Il primo weekend mostra un netto incremento delle prenotazioni. “Per il prossimo venerdì l’occupazione media degli alberghi sale da una media stagionale del 42,4% al 65%”, precisa il presidente di Federalberghi, Simone Fittuccia. Ma aggiunge: “Per il fine settimana successivo, ovvero dal 16 al 18, la situazione ancora è ferma, abbiamo un 23% soltanto”. Sulla stessa linea anche Valeria Guarducci: “Mancano i grandi nomi alla manifestazione, quelli che spostano. Speriamo che le giornate del festival, soprattutto relative al secondo e ultimo weekend, debbano costruirsi in merito alle presenze in città".

Il festival, dal 9 al 19, avrà il 7 luglio un’anteprima alle 21 al Barton Park. Suonerà l'Orchestra Asclepio, formazione composta da medici e professionisti sanitari, integrata da musicisti sanitari umbri, accomunati da un grande amore per la musica, intesa come cura, vaccino per l’anima. L’evento vuole essere un omaggio e un ringraziamento, della Regione Umbria e del Festival di Umbria Jazz, alle persone che in questi lunghi mesi di pandemia si sono presi cura della popolazione con coraggio e professionalità. Sul palco dell’arena del Barton Park, con l’Orchestra Asclepio, diretta dal Maestro Alois Saller, anche la Big Band jazz dell’Università di Padova, direttore Ludovico Rinco. In programma un confronto classica-jazz con Lo Schiaccianoci nella rilettura jazz che ne fece Duke Ellington. L’Orchestra Asclepio eseguirà anche la Rapsodia in blu di George Gershwin, pianoforte solista Leonora Armellini. Ingresso a inviti.

