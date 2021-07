Terni, riparte anche il calcio da tavolo. Quattro ternani in gara a Subbuteoland contro il campione del mondo

Giorgio Palenga 06 luglio 2021 a

a

a

La pandemia aveva bloccato anche la loro attività, perché se non è una disciplina “di contatto” in senso stretto, certo si gioca gomito a gomito.

Ora, però, riparte anche l’attività del calcio da tavolo, o del Subbuteo se preferite, e i portacolori del movimento ternano, che pure giocano per squadre di altre città italiane, sono tirati a lucido per rimettersi a sfidare i top a livello mondiale. Dopo la succosa anticipazione del derby con il Perugia, impegnato Marco Perotti, che pur perdendo con il rivale perugino Pierluigi Signoretti ha portato bene alla Ternana “vera” (profetiche le sue parole: “Meglio perdere qui che al Liberati”), il prossimo fine settimana l’attenzione sarà concentrata a Reggio Emilia.

La Ternana dei record contro il Perugia dei miracoli: la sfida anche a Subbuteo

La Federazione italiana calcio da tavolo, infatti, organizza nel suo centro federale di Subbuteoland, che ospita anche una sorta di “mini museo” di attrezzature d’epoca del gioco, il “Torneo della ripartenza”, riservato sia a chi pratica il Subbuteo tradizionale (quindi con squadre e materiali degli anni 70-80) che invece il calcio da tavolo (squadre realizzate oggi con più moderni accorgimenti tecnici).

Finora sono 64 gli iscritti al tradizionale e una cinquantina al calcio da tavolo, ivi compreso il campione del mondo in carica, lo spagnolo Carlos Flores. Ma a sfidare lui e gli altri partecipanti ci saranno anche i quattro ternani ai vertici delle classifiche internazionali, a cominciare dal già pluricampione del mondo Francesco Mattiangeli, insieme al fratello, Federico, ad Alessandro Arca e proprio a quel Marco Perotti che vuole ricominciare a vincere dopo la... sconfitta nel derby. Che comunque, va ricordato, era un’esibizione, per giunta con un altro “top” quale il perugino Signorelli.

Enrico Letta, amore per famiglia e Subbuteo. La Fisct: "Pronti a ospitare la sfida con Diego Zoro Bianchi"

Ma questa non è l’unica novità per gli appassionati ternani del calcio da tavolo perché in queste ultime settimane i giocatori ternani hanno finalmente riattivato una loro sede dove allenarsi e giocare. “Il nostro punto di ritrovo è alla polisportiva Boccaporco, in via Ippocrate 8 - spiega proprio Perotti - ci ritroviamo tutti i lunedì, alle 21. Chi volesse avvicinarsi a questa disciplina, perché magari ci ha giocato da piccolo o comunque vuole riprendere a coltivarla come hobby, può tranquillamente venirci a trovare”.

Tornando ai quattro “moschettieri” ternani, Francesco Mattiangeli difenderà anche l’anno prossimo i colori del Bologna, Federico del Rieti, Arca del Palermo e Perotti del Pisa.

Subbuteo calcio tavolo, Fisct al voto. Filippo Filippella e Piero Ielapi candidati a presidente. Forti responsabilità per chi vince. Programmi e veleni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.