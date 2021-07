Umbria, le imprese straniere più forti del Covid. In crescita nei primi tre mesi dell'anno

06 luglio 2021 a

Le imprese straniere crescono nonostante il Covid. Nel primo trimestre dell’anno sono il 9,7% quelle a conduzione straniera, erano il 9,4% al 31 dicembre dell’anno precedente. In numeri, a marzo le aziende iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio dell’Umbria sono 9.161 (di cui 7.053 localizzate a Perugia e 2.108 a Terni) mentre alla fine del primo trimestre del 2020 erano 8.803 imprese (di cui 6.810 Perugia e 1.993 Terni): 358 in più. Non si registrano cambiamenti significativi nella composizione settoriale. Chi arriva in Italia, secondo gli ultimi dati disponibili al I trimestre 2021, si “butta” sostanzialmente nel commercio (2.859 le aziende registrate) e nelle costruzioni (2.376). Segue il comparto dei servizi di alloggio e ristorazione ma a notevole distanza. Sono registrate in questa attività 722 aziende in tutta la regione.

L’impresa straniera offre lavoro a 15.302 addetti, di cui 3.678 nel commercio, 3.285 nelle costruzioni, 2.134 nell’industria, 2.053 nei servizi di alloggio e ristorazione, 1.114 nell’agricoltura. La forma giuridica è la ditta individuale per 7.009 aziende su 9.161. le società di capitale sono 1.384, sono 670 le società di persone.

“Malgrado la crisi causata dal Covid-19 gli imprenditori immigrati continuano a crescere e sembrano resistere - sottolinea il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni - questo si potrebbe spiegare con il fatto che chi è nato all’estero può essere stato costretto a cercare un’alternativa al mercato del lavoro dipendente a causa della crisi, certo è che l’impresa a conduzione straniera è un trend in crescita costante negli ultimi anni”. Limitando il campo di osservazione alle sole imprese individuali (l'unica forma giuridica per la quale è possibile associare univocamente la nazionalità del titolare a quella dell'impresa), i dati restituiscono un'immagine nettamente strutturata delle provenienze degli imprenditori stranieri.

Tra gli imprenditori nati all’estero (sono 14.542 gli imprenditori stranieri e censiti dal Registro imprese della Camera di Commercio dell’Umbria su una platea totale di 147.516 capitani d’impresa operanti in Umbria) la comunità più numerosa è quella romena con 1.706 imprenditori, seguono gli albanesi con 1.384 imprese individuali registrate e la comunità marocchina operante con 1.260 aziende individuali. Il quarto Paese di provenienza per numero di imprenditori è la Svizzera con 865 aziende e la Cina con 703 aziende. L'analisi condotta attraverso il Registro delle Imprese fa emergere cluster settoriali legati ai paesi d’origine: i romeni e gli abanesi operano per lo più nelle costruzioni, nelle attività di commercio al dettaglio si concentrano i marocchini.

