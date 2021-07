Spinazzola in Finlandia, oggi l'operazione al tendine d'Achille. E la Fifa risarcisce la Roma a suon di milioni

Nicola Uras 05 luglio 2021 a

Oggi, lunedì 5 luglio 2021, Leonardo Spinazzola sarà operato al tendine d'Achille. Il calciatore folignate si trova in Finlandia e nelle prossime ore, dopo aver svolto il consulto di prassi, andrà sotto i ferri per ricomporre "la rottura sottocutanea" come da diagnosi dell'ospedale Sant'Andrea di Roma . Spinazzola ha raggiunto Turku - accompagnato dalla moglie Miriam e dal medico della Roma, dottor Manara - nel pomeriggio di ieri. Sarà operato dal professor Sakari Orava dell'Hospital Neo, considerato uno dei migliori specialisti al mondo in materia di tendini, tanto da essere definito come il medico dei miracoli (ha già operato recentemente un altro azzurro, Cristante, ma negli anni anche altri calciatori come Beckham e Barzagli, oltre ad atleti come Haile Gebrselassie e Merlene Ottey).

Sono state 48 ore piene di emozioni quelle di Leonardo Spinazzola. Venerdì sera durante la partita Italia-Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020, ha prima compiuto un salvataggio prezioso sulla linea di porta disinnescando Lukaku, poi l'infortunio e le lacrime mentre lasciava il campo in barella. Quindi il volo in aereo con gli azzurri che lo hanno confortato a suon di cori d'affetto. Sabato ha lasciato il centro tecnico di Coverciano all'ora di pranzo non prima di aver preso l'abbraccio, commosso, di tutti i compagni e del ct Mancini. Accompagnato dal medico della Nazionale, dottor Ferretti, la visita all'ospedale di Roma e poi il rientro nella sua Foligno. Qui si è preso l'abbraccio della sua famiglia che se lo è coccolato per alcune ore prima del volo (da Ciampino) per la Finlandia, ieri pomeriggio. In serata su Instagram il selfie della moglie che ritrae Leonardo a poche ore dall'intervento.

Spinazzola vola in Finlandia per l'operazione. Prima il pieno d'affetto in famiglia

Spinazzola era stato probabilmente il migliore degli azzurri in questo Europeo, aggiudicandosi anche il premio di Star of the match con Turchia e Austria. La sua candidatura, nonostante l'infortunio, è fortissima per entrare a far parte anche del Top11 finale della rassegna continentale. Intanto la Fifa provvederà a un risarcimento economico alla Roma, club di appartenenza del giocatore cresciuto nella Virtus Foligno e che ha militato anche con Siena, Perugia, Atalanta e Juventus. La società giallorossa dovrebbe intascare circa 6 milioni di euro, mentre il periodo di assenza e riabilitazione sarà pagato dalla Federcalcio.

