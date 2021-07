Spinazzola vola in Finlandia per l'operazione. Prima il pieno d'affetto a Foligno

Nicola Uras 04 luglio 2021 a

Entro le prossime 48 ore Leonardo Spinazzola sarà operato. Il calciatore folignate, infortunatosi durante la partita tra Italia e Belgio valevole per i quarti di finale degli Europei di calcio, oggi domenica 4 luglio raggiungerà la Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille sinistro lesionato (la diagnosi all'ospedale Sant'Andrea di Roma parla di rottura sottocutanea). L'esterno della Roma verrà visitato probabilmente già oggi dal professor Sakari Orava dell'Hospital Neo di Turku, considerato uno dei migliori specialisti al mondo in materia di tendini, tanto da essere definito come il medico dei miracoli (ha già operato recentemente un altro azzurro, Cristante, ma negli anni anche altri calciatori come Beckham e Barzagli, oltre ad atleti come Haile Gebrselassie e Merlene Ottey). Dopo il consulto ci sarà l'intervento, probabilmente domani. Per i tempi di recupero si ragiona sempre nell'ordine dei sei mesi.

Prima della partenza intanto Spinazzola, dopo aver lasciato Coverciano e fatto il pieno di abbracci e cori da parte dei compagni di squadra, fatta la visita specialistica a Roma accompagnato dal medico della Nazionale dottor Ferretti, ha raggiunto la sua Foligno per qualche ora di riposo prendendosi l'abbraccio della sua famiglia come certificato da un post pubblicato su Instagram proprio dallo stesso calciatore ("La forza del lupo è il branco, La forza del branco è il lupo. E ora si parte!" ha scritto come dida). “Siamo addolorati per quanto accaduto al nostro Spinazzola, la Nazionale perde una delle sue colonne portanti. Tornerà più forte di prima” ha dichiarato Stefano Zuccarini, il sindaco di Foligno. E sui social sono centinaia i messaggi d'affetto per Spinazzola.

Anche il prossimo allenatore dell'ex calciatore di Siena, Perugia, Atalanta e Juventus, José Mourinho, gli ha dedicato un pensiero: "Terribile per l’Italia aver perso Leonardo, immaginate per me. Pensando all’Europeo, l’Italia perde un giocatore importante. Pensando alla Roma siamo terribilmente dispiaciuti di aver perso Spinazzola per qualche mese, ma così è il calcio e dobbiamo essere pronti a iniziare la prossima settimana".

Spinazzola: "Tornerò presto". Il messaggio della moglie Miriam: "Sei l'orgoglio di Mattia"

