Magione, incidente stradale: chiuso il raccordo Perugia-Bettolle

Incidente stradale sul raccordo Perugia Bettolle nella mattina di oggi, domenica 4 luglio, all'altezza di Magione. Il sinistro ha coinvolto una sola auto ma il raccordo è stato chiuso in entrambe le direzioni da Anas intorno alle ore 9.30. Per il traffico in direzione Perugia è provvisoriamente istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Torricella e rientro a Mantignana; in direzione Bettolle uscita obbligatoria a Magione e rientro a Torricella. Il personale Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per la rimozione del veicolo incidentato, al fine di ripristinare al più presto la circolazione.

Strada riaperta La normale circolazione in entrambi i sensi di marcia è ripresa intorno alle 10, riducendo così i disagi e le code che si erano fermate sull'importante arteria che unisce Umbria e Toscana

Slalom sul raccordo per i lavori in corso. Lunghe code e incidenti. L'Anas: "Esodo estivo sicurezza"

