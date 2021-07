Euro 2020, Spinazzola: "Tornerò presto". Il messaggio della moglie Miriam: "Sei l'orgoglio di Mattia"

03 luglio 2021 a

a

a

"Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!" sono le parole affidate ai social da Leonardo Spinazzola dopo la lesione al tendine di Achille subita ieri durante il match dei quarti di finale degli Europei tra Italia e Belgio. Oggi pomeriggio il terzino della Roma si sottoporrà nella Capitale ad ulteriori accertamenti. Il calciatore folignate dopo il brutto infortunio è stato sommerso dall'affetto dei compagni (il video in cui gli azzurri su bus gridavano "Spina, Spina" è diventato virale sul web), degli amici e dei familiari.

"Niente e nessuno ti leverà il sorriso dal viso e presto sarai di nuovo in campo. Siamo tutti orgogliosi di te". Così la moglie Miriam Sette lo incoraggia con un toccante messaggio affidato a Instagram. Nell’immagine il primogenito della coppia, Mattia, che indica il papà sullo schermo. "Quante volte l’hai sognato, immaginato questo Europeo... nessuno lo sa. Ma oggi il treno per te si ferma qui... il famoso treno guidato da te, si è fermato. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa. Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po' troppo spesso a dura prova... mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni. L’ultima cosa ma che è la più importante... hai reso tutti orgogliosi, ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine. Credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere" ha concluso Miriam il commovente messaggio.

"Mi è dispiaciuto tanto per Spinazzola, stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per un rientro veloce e rapido perché non è solo un grande professionista ma ha dimostrato grandissime qualità umane", ha invece raccontato Gabriele Gravina, presidente della Figc.

Italia in semifinale: piegato il Belgio. Spinazzola infortunato esce in lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.