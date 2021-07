Orvieto, centro blindato. In funzione sette telecamere di sorveglianza collegate in rete

03 luglio 2021 a

Sette occhi elettronici sul centro storico di Orvieto, ai quali presto se ne aggiungerà un ottavo grazie ad un risparmio sulla gara d’appalto. Concluse le fasi di collaudo, è ufficialmente in funzione il sistema di videosorveglianza realizzato dalla società Umbra Control, su progetto esecutivo di Sgm Associati di Giulio Meloni e Marta Antognelli. Finanziato al 50 per cento con fondi del ministero dell'Interno, grazie all'istruttoria effettuata dalla Prefettura di Terni, il progetto ha un costo di 36 mila euro, a cui si aggiungono altre somme derivanti da risorse proprie del Comune.

Due telecamere sono posizionate, e segnalate, in piazza della Repubblica, una in piazza del Popolo, due lungo corso Cavour all'incrocio con via del Duomo e due tra via Duomo e piazza Duomo, nei punti dove è maggiore la concentrazione di monumenti, negozi, bar ed altri punti di aggregazione. Collegate al sistema di registrazione situato nel palazzo comunale, tramite ponti radio, le telecamere consentono di visualizzare in tempo reale almeno 16 flussi video contemporanei ed effettuano una registrazione continua di ciò che accade in strada. Il centro di gestione e controllo del sistema è allestito presso il Corpo della polizia locale di via Roma dove, venerdì 2 luglio, si è svolta la presentazione tecnico-operativa del nuovo servizio, al termine di un incontro tecnico con le forze di polizia. L'obiettivo è potenziare la sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, ma anche migliorare e rafforzare la qualità della vita di chi qui vive e lavora. Uno strumento di prevenzione, ed eventuale repressione, dei reati, in particolare di tipo predatorio, in grado di assicurare alle forze di polizia elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.

“Tecnicamente - ha spiegato il tenente colonnello Alessandra Pirro, comandante della polizia locale - le immagini sono conservate per una settimana poi si sovrascrivono. L'accesso è in capo ai nostri agenti incaricati che hanno fatto un apposito corso di formazione ed hanno la necessaria autorizzazione. È previsto, inoltre, un registro degli accessi ad uso delle forze dell'ordine”. “Questo sistema più volte auspicato - ha detto il sindaco, Roberta Tardani - è stato realizzato grazie al decreto Salvini ed ora finalmente siamo arrivati a compimento di un intervento nato da zero. Si tratta di telecamere ad alta definizione, primo passo di un progetto che avrà compimento nei prossimi mesi e ci aiuterà a prevenire anche fenomeni di vandalismo".

