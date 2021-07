Un terzo degli umbri è stato immunizzato, per 9 mila messaggio per anticipare il richiamo

Fra.Mar. 03 luglio 2021 a

Sono nove mila i messaggi inviati ad altrettanti cittadini umbri che sono stati inviati ad anticipare la data del loro richiamo. Dopo la direttiva ministeriale infatti si parte subito con l’anticipo delle immunizzazioni. E i primi a ricevere il messaggio, con cui non hanno una data indicata ma una procedura per poter prenotare un giorno utile, dato il cambio di appuntamento, sono stati 9 mila vaccinati con prima dose Pfizer. Soprattutto della categoria dei fragili. Queste persone seguono lo stesso iter di coloro che, per motivi di salute o di impegni improrogabili, hanno necessità di spostare e riprogrammare la seconda dose.

Intanto, alla data di ieri, gli immunizzati della regione erano arrivati a quota 255.621, ovvero il 32, 4% circa della popolazione vaccinabile. Poco meno di un terzo dell’intera platea dei 790 mila vaccinabili. In tutto sono state somministrate 758.284 dosi su 897.372 consegnate. Gli umbri con prima dose sono 518.790. Secondo uno studio di Altems, Umbria, la Puglia e la Toscana hanno vaccinato la quota maggiore di over 70 nel contesto nazionale. La Sicilia invece rappresenta la regione con la percentuale minore in termini di copertura vaccinale della popolazione over 70 (76,00%). L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica (Altems) ha effettuato un confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Covid a livello nazionale. Per quanto riguarda la correlazione tra dosi somministrate, dosi consegnate rispetto alla popolazione residente, si evince come le regioni Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Molise, Lombardia, Puglia, Lazio e P.A di Trento rappresentino le regioni il cui rapporto è superiore al valore medio nazionale.

Ieri intanto nessuna nuova vittima. L’Umbria non ha avuto altri morti per Covid dal 24 giugno scorso. Al momento sono 1.419. Per quanto riguarda invece le ospedalizzazioni sono appena 13, di cui solo una in terapia intensiva. Capitolo varianti: non c’è nessuna presenza della Delta nel focolaio di Norcia, dove invece, secondo quanto rivelato da uno specialista del consorzio inglese Cog-Uk che monitora le mutazioni del virus. Il dottore, intervistato da Repubblica, ha detto: “ Una variante al momento limitata comincia a comparire in Campania e Umbria. Per ora è un piccolo cluster di 216 casi, che sembra circoscritto. È un focolaio di variante Gamma, o brasiliana, cui si è aggiunta una nuova mutazione. Il ceppo Gamma, comparso a fine 2020, ha una certa capacità di eludere anticorpi e vaccini. La nuova mutazione invece svolge il ruolo di dividere in due la proteina spike che il virus usa per contagiare la cellula. Scissa in due subunità, la spike contagia molto meglio. È quel che accade anche con la variante alfa o inglese e con la Delta o indiana”.

