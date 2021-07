Meloni in Umbria: "Anomalia l'assenza di un assessore FdI in giunta regionale"

03 luglio 2021 a

Posti a sedere tutti occupati, nonostante sole e caldo. Tanti anche in piedi ad attendere Giorgia Meloni al Barton Park, per la presentazione del suo libro “Io sono Giorgia” (Rizzoli), con l’intervista del direttore de Il Tempo, Franco Bechis. Che ha spaziato dalla politica europea fino ad arrivare ad aspetti della vita privata della presidente FdI, passando dal rapporto con la figlia e l’approccio con la religione. Tutti gli alti esponenti del partito umbri, parlamentari in primis, ma anche militanti e simpatizzanti hanno aspettato e ascoltato la leader fino all’ultimo. L’ex ministro della gioventù ha risposto anche alle domande in chiave regionale poste - a latere - dal Corriere dell’Umbria. Non manca la rivendicazione (ma confermando l’appoggio) sulla giunta regionale, orfana di un assessore meloniano.

In Umbria FdI è al governo regionale, ma senza assessorati. Quali sono le tre proposte principali per la regione avanzate dal suo partito?

L'assenza di Fratelli d'Italia in giunta è un'anomalia ma la sosteniamo con lealtà e in modo costruttivo, a partire da questioni cruciali come quella sanità. Stiamo lavorando per portare avanti il programma con il quale ci siamo presentati ai cittadini umbri e continueremo ad essere di stimolo. Al momento in consiglio regionale ci stiamo concentrando su alcune priorità come la natalità, le case popolari, la disabilità e la tutela dei professionisti. È in dirittura d’arrivo la proposta sulle case popolari per dire basta alle discriminazioni contro gli italiani e ci stiamo battendo per difendere il diritto dei professionisti all’equo compenso. Un’altra questione centrale è l’inversione della curva della denatalità visto che l'Umbria è la regione d’Italia dove nascono meno bambini. Avevamo proposto in campagna elettorale un assegno di maternità: recentemente la Regione ha deliberato l’utilizzo di tutti i risparmi messi a punto in quest'anno ma c’è ancora molta strada da fare. Massima attenzione ai temi sociali affinché nessuno rimanga indietro: abbiamo depositato una proposta di legge sull’autismo, una sui disturbi del neurosviluppo e ne abbiamo pronte delle altre. Non solo: l’Umbria è una regione ricca di storia e di eccellenze sulle quali bisogna puntare. Si è rivelata fallimentare la strategia della sinistra di dispensare denaro a pioggia ed è arrivato il momento di concentrarci sulle eccellenze e sui poli industriali come l’aerospazio, la moda, l’agroalimentare e il turismo, senza abbassare la guardia in difesa dell’industria siderurgica, settore dove il governo a mio parere dovrebbe essere più presente a tutela dell'ultima produzione di inox italiana. Sul turismo l’Umbria ha delle bellezze uniche al mondo ma che non è riuscita finora a promuovere, imponendo un proprio brand sul mercato. Servono strumenti organizzativi più snelli e battersi sul fronte infrastrutturale e digitale.

Secondo un recente sondaggio targato Youtrend a Perugia FdI ha superato la Lega di quasi quattro punti percentuali (22% contro 18,7). Nel 2024 si vota. State lavorando per far crescere una classe dirigente e per poter esprimere eventualmente il candidato sindaco?

A Perugia abbiamo già un'ottima classe dirigente che ha un grande consenso e che è protagonista nel buon governo della città. Sono felice che FdI stia crescendo, non solo a Perugia ma in tutta Italia, e prendo i sondaggi sempre con le molle ma danno però il metro del buon lavoro fatto in questi anni. E credo che sia tempo anche per la nostra classe dirigente di avere la responsabilità di guidare il centrodestra anche nelle grandi città dell’Umbria. Lo facciamo ad esempio a L’Aquila, Pistoia, Ascoli Piceno e i risultati sono ottimi.

In Umbria dopo il patto civico Pd-M5s sconfitto alle elezioni l'opposizione stenta a fare proposte strutturate: lo ritiene un handicap per chi governa, qui dove siete forza di maggioranza?

Un’opposizione forte in grado di esprimere contenuti apprezzabili è fondamentale ad ogni livello e chi governa non può farne a meno. Senza opposizione non c'è democrazia. Non credo che in Umbria la sinistra possa però permettersi il lusso di impartire lezioni, visto che molti dei ritardi attuali provengono da una cattiva gestione precedente. Immaginiamo una sinergia del Centro Italia in cui le Regioni possano collaborare per essere, insieme, più forti anche nei rapporti con il governo centrale. Sicuramente i nostri governatori nelle Marche e in Abruzzo, Acquaroli e Marsilio, non si tireranno indietro di fronte a un progetto di visione ampia e autorevole.

