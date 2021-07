Denise Pipitone, "nuovi indagati, cambia lo scenario". Quarto Grado, stasera rivelazioni

02 luglio 2021 a

a

a

Sul caso di Denise Pipitone va in onda stasera, venerdì 2 luglio, alle ore 21.25, su Rete 4, un nuovo capitolo che - secondo quanto annunciato dal programma Mediaset - farà il punto con nuove rivelazioni sulla vecchia inchiesta e sulla nuova che è stata appena aperta dalla procura di Marsala sulla bimba scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo il primo settembre 2004.

Denise, "Tony Pipitone perché esci fuori dopo 17 anni?". Piera Maggio in tv contro l'ex marito: "Lasciata da lui"

La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi era stata diffidata da Piera Maggio, mamma di Denise, dal trattare il caso ma stasera - come già avvenuto la scorsa settimana - la vicenda della bambina scomparsa nel Trapanese che oggi ha 21 anni, verrà trattato con nuovi elementi. In particolare viene annunciato attraverso Mediaset che "la cerchia degli indagati potrebbe allargarsi". Dalla trasmissione condotta da Guanluigi Nuzzi con Alessandra Viero, fanno sapere che sono "diverse le persone che non confermano quanto detto all'epoca, dando ricostruzioni diverse rispetto al primo scenario". Nelle scorse settimane l'ex pm che aveva seguito il caso della scomparsa di Denise, Maria Angioni, era finita sotto indagine per false dichiarazioni al pm della Procura di Marsala. Già alla fine della puntata della scorsa settimana, Quarto Grado aveva ipotizzato altri indagati: "forse anche una donna", questa era stata l'indiscrezione del programma. Non c'è solo la vicenda di Denise Pipitone, comunque centrale.

Denise Pipitone, "Ho visto la bimba in hotel". Colpo di scena, supertestimone in procura



Il programma a cura di Siria Magri si aprirà infatti con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso a Novellara (Reggio Emilia). Chi indaga pensa che la giovane sia stata uccisa dallo zio, perché si opponeva al matrimonio combinato, in Pakistan, con un cugino. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi giorni di Saman, che prima di fare ritorno a casa aveva passato del tempo tra Roma e Frosinone insieme al fidanzato. I due avevano fissato la data delle nozze e sembra che Saman avesse ordinato l’abito da sposa in Pakistan come mostrato in un servizio in onda venerdì scorso.



Denise Pipitone, i ricordi di Francesca Adamo: "la firma al posto di Anna Corona, le figlie in lavanderia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.