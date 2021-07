Terni, cascata delle Marmore: gli incassi degli ingressi finanziano gli eventi culturali della città

Simona Maggi 02 luglio 2021 a

a

a

Sono 150 mila euro i proventi della cascata delle Marmore destinati a finanziarie la realizzazione di otto eventi culturali della città.

La cifra più alta è quella di 60 mila euro, che andranno al “Natale di Terni, Luci, Acqua e Magia 2021”; 30 mila e seicento euro sono destinati a TerniOn; 24 mila e 400 euro alla partenza della tappa Tirreno-Adriatico, evento che si è svolto lo scorso 13 marzo 2021; spazio ad un contributo straordinario pari a 15 mila euro invece per il Cantamaggio; infine 5 mila euro a testa saranno destinati alla Festa delle acque, a Piediluco, al Piediluco Festival, al Festival Velino Marmore e al tributo a Sergio Endrigo.

Il mito di Sergio Endrigo rivive alla cascata delle Marmore con Enrico Ruggeri

Una conferma di fondi portata avanti dall’ex vicesindaco e assessore alla cultura, Andrea Giuli, e poi passata al successore, ovvero il nuovo assessore al turismo, Elena Proietti, che lo ha integrato nel corso dell’ultima settimana. L’atto era nato da una delibera del 7 maggio 2021 e si riferiva all’approvazione del programma di gestione integrata della Cascata delle Marmore.

Poi il 25 maggio 2021 l'ormai ex assessore Giuli aveva inviato l’elenco delle manifestazioni che ora dovrà gestire l'assessore Proietti. Per l'assegnazione di alcuni finanziamenti ci sarà bisogno di specifici bandi. Intanto presto dovranno essere fatte delle variazioni di bilancio necessarie per gli impegni di spesa. In prima linea per l’iter c’è il responsabile dell’ufficio turismo e grandi eventi del Comune, Omero Mariani.

Nutella “Ti amo Italia 2021”, i luoghi vincitori

Grande soddisfazione per la ripartizione delle risorse destinate ad otto eventi è stata espressa dallo stesso neo assessore al turismo, Elena Proietti: “Si inizierà con TerniOn ovvero la Notte Bianca – spiega – in programma a settembre 2021. Un appuntamento che insieme all'assessore al commercio e agli eventi, Stefano Fatale, abbiamo deciso di ripristinare perché è una manifestazione a cui i ternani sono molto legati. Certo è che bisognerà fare attenzione ed essere cauti, visto che ancora il Covid non è scomparso del tutto. Siamo comunque positivi e guardiamo al futuro. Passo successivo sarà il Natale di Terni che è un appuntamento molto sentito che può diventare una attrazione per i turisti provenienti anche da fuori regione".

"Anche per altre manifestazioni, come ad esempio il tributo a Sergio Endrigo o la festa delle acque a Piediluco, oppure altre ancora, ci saranno piccoli contributi perché tutto è importante per l'economia della città. Porterò avanti gli eventi ereditati dal mio predecessore e apporterò integrazioni laddove possibile con lo scopo di sviluppare ancora di più il settore turistico”. Di fatto il neo assessore Proietti è al lavoro per continuare e integrare quanto iniziato dall’ex vicesindaco Giuli.

Cascata delle Marmore, disco verde dal Comune all'ascensore panoramico. Costerà 11 milioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.