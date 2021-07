Perugia, pazienti molestate in ospedale: condannato infermiere

02 luglio 2021 a

Un anno e nove mesi di reclusione con pena sospesa per l’infermiere dell’azienda ospedaliera di Perugia che era imputato per molestie sessuali con l’accusa di aver palpeggiato delle pazienti. I fatti per cui il giovane imputato è stato condannato ieri risalgono agli anni 2009 e 2012 e solo in un secondo momento, i due fascicoli sono stati riunificati in unico procedimento. Secondo quanto emerso negli anni di udienze, una delle due vittime, una ragazza che all’epoca dei fatti aveva solo 20 anni, era stata molestata dopo essere stata ricoverata per una colica renale.

L'uomo, secondo quanto ricostruito nelle indagini, avrebbe approfittato dello stato della ragazza per infilarle le mani sotto la maglietta con la scusa di doverle misurare la febbre. Un episodio piuttosto movimentato che aveva provocato nella giovane ripetuti attacchi di panico tanto che la stessa, che si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Giuseppe De Lio, ora chiede 200 mila euro di danni.

Nello specifico, nel capo di imputazione si legge che, in questo specifico episodio, “con la scusa di praticare un normale prelievo di sangue, faceva in modo che la giovane paziente con la mano destra e con il pollice toccasse le sue parti intime. E successivamente, sempre con la scusa di una visita medica, toccava anche il suo seno”. L’infermiere, che era difeso dagli avvocati Nicola Di Mario e Francesco Bianchini, che nel corso delle varie fasi dibattimentali si è sempre proclamato innocente (asserendo che si trattava di un fraintendimento e che non esiste alcun secondo fine). L’infermiere coinvolto nella brutta vicenda di cronaca finì anche al centro di un procedimento disciplinare interno all’Azienda ospedaliera.

