Terni, trovato sano e salvo in Germania il ragazzo di 24 anni scomparso da due settimane

Giorgio Palenga 01 luglio 2021 a

a

a

E’ stato ritrovato la mattina di giovedì 1 luglio 2021, Devid Rocchetti, il ragazzo ternano di 24 anni del quale non si avevano più notizie da una quindicina di giorni, dopo che era partito per andare a lavorare nel periodo estivo in Germania.

La notizia è stata confermata dalla polizia di Stato di Terni che si è subito attivata, non appena la mamma del giovane ha sporto denuncia, mercoledì 30 giugno 2021, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui da due settimane.



Ragazzo di 24 anni scompare in Germania. Aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante di Monaco

Secondo quanto è stato possibile apprendere nell’immediatezza, il ragazzo sta bene, il motivo per cui non aveva dato più notizie è che si era rotto il cellulare, che effettivamente risultava irraggiungibile, e non avrebbe avuto modo di procurarsene un altro, né di riuscire a farsi vivo con i familiari, avendo trovato un altro lavoro.

La vicenda, i cui contorni saranno chiariti nei dettagli nelle prossime ore, aveva preso spunto dalle ultime notizie fornite dal giovane alla madre e al resto della famiglia, ormai il 17 giugno 2021, ovvero che aveva trovato lavoro come lavapiatti in un locale gestito da italiani a Monaco di Baviera.

Devid aveva anche inviato alcune foto del ristorante, annunciando che avrebbe iniziato a prendere servizio il giorno stesso. Evidentemente, però, qualcosa non era andato come sperava, nel senso che il giorno dopo aveva fatto sapere che non sarebbe rimasto in quel locale e che invece si sarebbe spostato da un altro ristoratore, sempre di origine italiana.

Disperso turista olandese. "Vado a nuotare", poi scompare

Da quel momento in poi, però, non si avevano avute più notizie e le verifiche compiute dalla famiglia nel secondo locale indicato dal 24enne dove avrebbe dovuto lavorare erano andate a vuoto. A quel punto la mamma si era rivolta all’avvocato Massimo Minciarelli che aveva presentato denuncia di scomparsa alla questura di Terni.

La polizia di Stato si è subito attivata nelle ricerche, contattando anche i colleghi tedeschi, ma soprattutto avviando un’attività investigativa che ha consentito di risalire ad un terzo locale dove, invece, Devid era stato assunto e dove attualmente lavora, grazie all'indicazione di un altro italiano che lo aveva conosciuto ed era a conoscenza dei suoi spostamenti. A quel punto è arrivato il contatto e, nella tarda mattinata di giovedì 1 luglio, la mamma si è messa in contatto col figlio.

Denise Pipitone, "retroscena sulla scomparsa". Quarto Grado sfida la diffida di Piera Maggio e torna sul caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.