Terni, giovane di 24 anni scompare in Germania. Faceva il cameriere in un ristorante a Monaco di Baviera

Giallo sulla scomparsa di un ragazzo ternano di 24 anni, Devid Rocchetti, che lavorava in un ristorante a pochi chilometri da Monaco di Baviera, in Germania, come cameriere. A dare l'allarme, mercoledì 30 giuigno, e a sporgere denuncia presso la Questura di Terni alla polizia di Stato è stata la mamma che dal 17 giugno non ha più notizie del giovane. “L'ultima volta che la madre lo ha sentito al telefono - spiega l'avvocato della famiglia, Massimo Minciarelli - è stato due settimane fa. Da allora il cellulare risulta spento, nessun lo ha più visto e sentito. La cosa che preoccupa di più i familiari è il fatto che Devid, prima d'ora, ha sempre dato notizie di sé anche se era fuori città.

La mamma è molto preoccupata per questa sua assenza e lancia un appello a chi lo ha visto e possa aiutare a mettersi in contatto con lui”. Devid ha lavorato soltanto un giorno in quel ristorante vicino a Monaco di Baviera. Poi è scomparso nel nulla. Oltre al posto di lavoro i proprietari avevano offerto al ragazzo anche l'alloggio. Il 24enne è a alto un metro e 80 centimetri e ha i capelli castani. E' la prima volta che fa perdere le proprie tracce. La mamma di Devid è molto preoccupata e non si spiega le motivazioni per cui il figlio ha deciso di sparire senza dirle nulla. E il timore è che possa essere in pericolo. Appena arrivato in Germania, fra l'8 e il 9 giugno, la madre al telefono lo sentiva quasi tutti i giorni ed era entusiasta del lavoro che aveva trovato. Niente faceva pensare che Devid sarebbe scomparso misteriosamente. La donna ha contattato anche il ristorante dove il figlio ha lavorato soltanto per un giorno e le hanno risposto che se ne era andato a lavorare in un altro locale.

La madre ha contattato anche quest'altra attività, ma le hanno detto che Devid non lavorava lì. Ora la mamma lancia un appello a tutti coloro che lo hanno visto o hanno notizie di Devid e chiede di aiutarla nelle ricerche che già sono state avviate tramite l’Interpol.

