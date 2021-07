Loredana Bertè chiude il Todi Festival: appuntamento il 5 settembre in piazza del Popolo

01 luglio 2021 a

a

a

Nome di assoluto rilievo nel panorama musicale italiano per la chiusura del Todi Festival. Sarà infatti Loredana Bertè a far calare il sipario sulla XXXV edizione della kermesse in programma dal 28 agosto al 5 settembre nella città di Jacopone. Tra le interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano, Loredana Bertè farà tappa a Todi domenica 5 settembre, alle ore 21, nella splendida cornice di piazza del Popolo, con il live Figlia di… Summer Tour in esclusiva regionale.

Amadeus, terzo Festival di Sanremo in vista? Coletta: "Ne stiamo parlando"

Dopo l’apprezzatissima esibizione sul palco dell’Ariston a Sanremo e il lancio del singolo “Che sogno incredibile” che la vede protagonista con Emma Marrone, il concerto a Todi sarà un’occasione unica per raccogliere anche in Umbria il grande affetto dei suoi moltissimi fan. “Come recentemente annunciato sui social - dichiara Eugenio Guarducci, direttore artistico di Todi Festival - l’artista è felicissima di tornare sul palco con un selezionatissimo tour che attraverserà tutta la penisola ed è impaziente di rimettere in moto l’intera macchina della musica dal vivo per assaporare, insieme alla sua band e a tutti i tecnici, l’abbraccio del pubblico”.

Claudia Gerini madrina del Tito Film Festival: date e programma

Con l’atteso concerto di Loredana Bertè, che porterà a Todi i grandi successi della sua carriera e qualche nuova sorpresa, prosegue la tradizione di Todi Festival di affidare la chiusura dell’evento a grandi nomi della musica italiana. Dopo la recente presentazione del manifesto ufficiale di Todi Festival 2021, realizzato da Arnaldo Pomodoro, continua la marcia di avvicinamento alla presentazione dell’intero programma che, per nove intense giornate, animerà il centro storico tuderte. A giorni è infatti annunciata la conferenza stampa. I biglietti per il live Figlia di… Summer Tour sono già acquistabili sui canali Ticket Italia e accessibili anche dal sito www.todifestival.it. Intanto sono già stati selezionati i sei progetti di spettacolo che entreranno a far parte della rassegna Off 2021.

La sorpresa sui social: i Maneskin vestono Luisa Spagnoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.