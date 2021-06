Perugia, cinque nuovi sacerdoti: mille parrocchiani in piazza

30 giugno 2021 a

Nella piazza grande di Perugia martedì 29 giugno, nel giorno dedicato ai santi Pietro e Paolo, una comunità di mille fedeli ha pregato, cantato lodi e ascoltato le parole del cardinale Gualtiero Bassetti. La cerimonia di ordinazione di cinque diaconi seminaristi ieri è stata voluta e condotta con le logiche dell’evento eccezionale. I numeri lo confermano.

Un’area transennata di 4 mila metri quadrati con stop al traffico; due maxischermi (uno esterno e uno interno al duomo); un palco di 60 metri quadrati; quasi 1.000 posti a sedere; 100 addetti all’accoglienza; otto varchi di accesso nell’area divisa in nove settori. E poi, 80 coristi della formazione giovanile diocesana Voci di Giubilo. La città si è svegliata con una moltitudine di tecnici al lavoro impegnati a trasformare l’area di fronte alla cattedrale e parte di corso Vannucci in una immensa platea per dar modo, in linea con il distanziamento imposto dalle regole anti Covid, a più parrocchiani possibile di assistere alla cerimonia. L’ingresso dei cinque nuovi sacerdoti nel presbiterio diocesano, che dal 29 giugno conterà 118 membri, è stato salutato dalla comunità diocesana come un segno importante.

“Quanto è bello lo spettacolo di questa piazza con tanta gente – ha commentato il cardinale – e vorrei che gustassimo a fondo la festa, il momento di gioia. Ci sono qui le nostre famiglie, i giovani, i ragazzi delle nostre parrocchie. Sono qui perché cinque giovani hanno detto sì al Signore e sono disposti a consacrare la loro vita al servizio della Chiesa”. Insieme al cardinale Bassetti hanno concelebrato il vescovo ausiliare Marco Salvi, il rettore del Seminario regionale umbro don Andrea Andreozzi. Ecco chi sono i cinque nuovi sacerdoti: don Samy Cristiano Abu Eideh; don Vittorio Bigini; don Daniele Malatacca; don Simone Strappaghetti e don Michael Tiritiello. A loro il presule ha detto: “Amatela questa Chiesa, amatela più di voi stessi, amatela più della vita”.

La cerimonia è stata partecipata anche dalla città rimasta a bocca aperta di fronte al dispiego di forze e mezzi. Il cordolo creato fra l’area transennata e l’accesso alle attività commercaili è stato rispettato e ben allestito dagli ingegneri dell’area progetto Associati che hanno curato l’evento.

“Ho dovuto togliere i tavolini esterni del ristorante ma tutto si fa per un evento tanto eccezionale”, ha detto Palmiero Milletti, titolare di Cesarino. Anche dal negozio di Eurochocolate nulla da dire sugli spazi occupati di fronte agli ingressi degli store. Tutto ok anche per Sabrina della tabaccheria in corso Vannucci: “Bellissimo evento per la città”. Da qui l’augurio di vedere di nuovo la piazza ospitare eventi. Insomma, un segno di eccezionale normalità.

