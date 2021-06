Terni, parco Cardeto: ripresi i lavori, conclusione prevista tra fine anno e inizio 2022

Maria Luce Schillaci 30 giugno 2021 a

La cautela è sempre d’obbligo, ma sulla riapertura al pubblico del parco Cardeto si comincia a vedere l’orizzonte. I lavori, affidati alla società Ventra di Melfi, sono ripresi spediti dopo il recente stop del cantiere dovuto ai ritardi sulla consegna dei materiali conseguenti all’emergenza Covid.

Se dunque tutto filerà liscio, si potrebbe ipotizzare una possibile riapertura a fine 2021, o al massimo a inizio del 2022. L’assessore ai Lavori pubblici, nonché vicesindaco, Benedetta Salvati, preferisce non sbilanciarsi sulle date, ma incrocia le dita e spera che la città possa godersi di nuovo il parco prima possibile: “I lavori di riqualificazione - spiega - si stanno concentrando nella parte di cantiere che riguarda gli spogliatoi del campo da tennis coperto, questa settimana si stanno completando i rivestimenti dei bagni e il posizionamento dei battiscopa, inoltre si stanno completando le riprese d’intonaco per la colletta finale da verniciare. La settimana scorsa è stata completata la chiusura con cartongesso dello spazio esistente tra la sommità del volume degli spogliatoi e il soffitto metallico della copertura".

"Secondo le prescrizioni Coni – precisa ancora l'assessore Salvati - i colori dovranno essere dipinti a fasce, il colore dovrà essere azzurro saturo per permettere la visibilità di contrasto della palla, mentre la parte superiore fino a soffitto sarà colorata con un colore grigio leggero. I primi di giugno 2021 la tra la ditta Ventra e la ditta Inke è stato stipulato il contratto di fornitura e posa in opera della chiusura del palazzetto per il tennis, con consegna, a chiusura del contratto, per il 31 luglio 2021. Proprio in questi giorni è in cantiere il personale della Inke per le verifiche strutturali dei componenti metallici di chiusura, hanno operato su tutto il fronte con la piattaforma elevatrice, per le opportune modifiche progettuali necessarie: a loro dire – puntualizza - se non ci saranno intoppi, monteranno in tempo".

"Aprire il parco – conclude Salvati - è stato e rimane un obiettivo primario di questa amministrazione che perseguiremo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione nel rispetto di leggi e norme”.

Intanto si attende la nomina della commissione di palazzo Spada che dovrà giudicare l’offerta presentata ufficialmente dalla società Terni Reti per un affidamento delle strutture in house.

Come noto, per il finanziamento dell’intero intervento c’è stata l’accensione di un mutuo da 900 mila euro con il Credito Sportivo e per la parte restante, 139.402,43 euro, si tratta delle somme derivanti dall’escussione della polizza fidejussoria definitiva in seguito alla risoluzione della precedente concessione. I lavori finanziati riguardano sia la parte sportiva che quella di accoglienza e ristoro. In particolare, due campi da tennis coperti in sintetico, due campi da tennis scoperti in terra artificiale, un campo da tennis scoperto in erba sintetica, un campo da paddle, la pista bmx, spogliatoi e servizi igienici per atleti, istruttori e giudici, tribune per 313 spettatori (nel campo calcio a 5), i servizi igienici per il pubblico, il locale primo soccorso atleti, i locali tecnici, depositi e magazzini, gli impianti tecnologici e le sistemazioni generali.

