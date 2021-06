Terni, Francesco Lancia diventa scrittore e sale in vetta alle classifiche con “Santi, poeti e altri lavoratori autonomi”

Giorgio Palenga 29 giugno 2021 a

Attore comico, autore di formidabili monologhi, conduttore radio-televisivo, intrattenitore, fondatore di una compagnia teatrale (i Bugiardini): “Faccio un sacco di cose, ma nessuna di queste in maniera davvero convincente”, ama ironizzare nella sua biografia.

Francesco Lancia, quarant’anni il 1° ottobre 2021, ternano doc e ormai personaggio radio-televisivo-teatrale a tutto tondo, aggiunge un’altra voce al lungo elenco di “cose fatte”. E’ uscito infatti il suo primo libro, per Rizzoli, “Santi, poeti e altri lavoratori autonomi” che in una settimana è arrivato già alla seconda ristampa, tenendo il passo, alla voce “biografie”, del best seller del momento, ovvero “Io sono Giorgia”, della leader di Fratelli d’Italia.

L'arte di far ridere, in punta di Lancia

Eh sì, perché Francesco Lancia ha raccolto nel suo volume “le biografie di alcune grandi personalità che hanno fatto la nostra storia, scritte con quella dose di incompetenza e superficialità che rendono l’Italia il Paese straordinario in cui chiunque può pubblicare un libro”.

E sul “testa a testa” editoriale con la leader di Fratelli d’Italia, l’autore ternano ha ironizzato via social: “Sapevo che inserire nel libro la biografia di Mussolini sarebbe stata una buona idea”.

Lancia ha infatti puntato in alto nella scelta dei personaggi che racconta: le biografie (ovviamente “travisate”, come nella migliore tradizioni delle sue incursioni su “Chiamate Roma” con il Trio Medusa, su Radio Deejay) sono di alcuni dei massimi personaggi della storia d’Italia.

“Da Leonardo da Vinci a Giuseppe Garibaldi – spiega l’autore – passando per Galileo Galilei e Maria Montessori, è un viaggio alla scoperta della vita e delle opere di illustri personalità che hanno fatto la storia del nostro Paese. Questo libro è una raccolta antologica di biografie che oscilla costantemente tra il rigore storico e la cialtronaggine, con testi inediti attribuiti a persone trapassate che non possono più dissociarsene”.

Tra le pagine di “Santi, poeti e altri lavoratori autonomi” si trovano così “l’inedito Giornale di bordo che Cristoforo Colombo compilò di suo pugno e le tragiche conseguenze del primo (e unico) sorriso fatto da Giacomo Leopardi”, ma non solo. Si scoprirà ad esempio che “Dante si accorse di aver scritto la Divina Commedia in rima solo alla fine o che Benito Mussolini è stato uno degli sceneggiatori del film Bambi”.

“Di certo – prosegue Lancia – le lettrici e i lettori più attenti noteranno nell’elenco dei protagonisti del libro un netto sbilanciamento di genere, con un numero di uomini molto superiore rispetto a quello delle donne, un fatto per cui l’autore declina ogni responsabilità e invita a prendersela con oltre duemila anni di patriarcato”.

Lancia fino alla fine di questa settimana è ancora su Radio Deejay, tutte le mattine tra le 7 e le 9, insieme al Trio Medusa, prima che “Chiamate Roma” si goda la meritata pausa estiva. L’attore-scrittore-intrattenitore ternano sarà comunque sempre su Radio Deejay, tutta l’estate, tutti i giorni dalle 18 alle 20 con Frank e Chiara.

E ancora in questi mesi estivi regalerà qualcun’altra delle sue “incursioni” in prima serata su Raitre, tutte le domeniche, in “Kilimangiaro estate”, con Camilla Raznovich. Sempre in attesa di potersi esibire, finalmente, sulle tavole di un qualche palcoscenico (ahinoi, non c’è molto da scegliere…) nella sua Terni, con la sua compagnia di Teatro d’improvvisazione. Al riguardo ci sono contatti per una data ad inizio settembre, ancora però da confermare.

