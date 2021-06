Perugia, furti agli autogrill di Collestrada e Lidarno: presi i ladri

29 giugno 2021 a

a

a

Due albanesi sono stati fermati ieri mattina in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Perugia indiziati di furto aggravato e continuato e, contemporaneamente li hanno arrestati in flagranza per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e detenzione di armi clandestine. I due albanesi di 37 e 22 anni, entrambi con precedenti di polizia e irregolari sul territorio, sono stati sorpresi alle prime luci dell’alba all’interno delle rispettive abitazioni nel Comune di Ardea, da personale della squadra mobile di Perugia alla guida di Gianluca Boiano, e della sezione della polizia stradale. Il provvedimento restrittivo riguardava anche un terzo uomo, non rintracciato.

Presa la banda dei finti carabinieri: tre risiedono nella zona di Assisi

Le indagini svolte dalla mobile di Perugia e dalla pg della sezione della Polizia Stradale, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza, nei confronti dei tre indagati, in ordine alla commissione di ventuno furti consumati e tentati nel periodo compreso fra il luglio 2020 ed aprile 2021, ai danni di esercizi posti all’interno di aree di servizio, nonché in centri commerciali in Umbria e Lazio. Sempre colpi di notte. Secondo la polizia hanno rubato beni, soprattutto grata e vinci e sigarette, per 200 mila euro. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare nelle abitazioni dei due indagati, alcuni attrezzi atti allo scasso, biglietti gratta e vinci, merce rubata, una pistola semiautomatica a salve, occultata all’esterno di una delle abitazioni, due proiettili calibro 9 corto, nonché, circa, 1100 piante di marijuana, parte delle quali giunte a maturazione, già stoccate in essiccazione, in attesa di essere vendute.

Perugia, ergastolano evaso catturato dalla polizia. Un tassista lo ha segnalato a Fontivegge

Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire anche una piantagione con ulteriori 1000 piante, ancora a dimora e con diverso grado di maturazione, attrezzature per la coltivazione, tra cui una pompa elettrica per l’irrigazione e per la captazione di un vicino corso d’acqua, un generatore di corrente, fertilizzanti specifici, attrezzi agricoli, nonché un fucile rudimentale calibro 12 clandestino, con relativo munizionamento, il tutto nascosto dalla fitta vegetazione. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate anche due auto, intestate a persone fittizie per commettere i furti presso gli esercizi commerciali. Le indagini, avviate nel febbraio 2021 dopo due furti commessi a Perugia, all’interno degli esercizi degli Autogrill di Lidarno e di Collestrada hanno permesso di individuare l’esistenza di gruppo criminale strutturato, dedito alla commissione di furti pluriaggravati ai danni di esercizi commerciali nonché alla coltivazione e alla detenzione in maniera non improvvisata di marijuana.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.