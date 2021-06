Terni: Corso Tacito, sempre più serrande chiuse. I commercianti: "Rivitalizzare il centro"

Simona Maggi 28 giugno 2021 a

La via principale di Terni, considerata da sempre il “salotto della città”, Corso Tacito, è sempre più agonizzante: saracinesche tirate giù, pavimentazione in alcuni punti disconnessa e altre criticità. Resistono alcuni negozi storici, tra cui la pasticceria Pazzaglia, il negozio Mode Manni, la libreria ex Alterocca, ora Ubik Alterocca, due gioiellerie, la pelletteria e profumeria Preite.

Il resto è un continuo spostamento di negozi oppure, ancora peggio, nell'arco di qualche mese alcune attività commerciali hanno aperto e chiuso.

“Che senso ha venire in centro – spiega Stefano Amici, della pasticceria Pazzaglia – se non c'è niente? Gli uffici comunali e non solo ormai sono anni che hanno lasciato i palazzi di Corso Tacito e si sono trasferiti altrove. Fare una passeggiata per vedere che cosa? Non è una centro attrattivo. Chi decide di venire in centro deve lasciare l'auto a pagamento e poi? Corso Tacito e tutto il centro andrebbero rivisti e apportate delle modifiche affinché il cuore della città diventi più attrattivo”.

Gli fa eco Antonietta Preite, dell'omonima profumeria. “Le criticità non mancano – spiega – molti dei miei clienti vengono da me perché mi conoscono da anni, ma spesso si lamentano del parcheggio ed anche del manto stradale in alcuni tratti sconnesso. Credo che andrebbero riviste le criticità che ci sono per attirare, come tanti anni fa, i ternani e non solo a fare una passeggiata lungo il salotto della città”.

C'è anche chi come Fabrizio Corradi, del negozio Mode Manni, è ottimista ed ha molto apprezzato le nuove lampade installate a corso Tacito.

“Credo che questa nuova illuminazione – spiega Corradi – abbia migliorato notevolmente il corso e sia un primo passo per migliorare l'arteria. Sono ottimista e penso che piano piano verranno fatti altri miglioramenti. Come commerciante guardo anche altre cose e soprattutto ai miei clienti a cui ho sempre garantito qualità, cortesia, professionalità ed assortimento. Ora dobbiamo guardare avanti positivamente visto che stiamo uscendo da una grande pandemia che ha messo a dura prova il tessuto economico della città”.



L'appello è quello che Corso Tacito possa tornare attrattivo e cuore pulsante della città. La principale arteria, salotto di Terni, è sempre stata il fiore all'occhiello della città e dell'economia con una lunga storia iniziata nel 1868 quando il consiglio comunale di Terni approvò il progetto per la realizzazione di corso Tacito presentato da Adriano Sconocchia, ingegnere capo del comune di Terni e dei consorzi dei canali ternani.

Sconocchia si interessò di tutti i problemi riguardanti lo sviluppo industriale ed urbanistico di Terni. L’asse viario Corso Tacito–viale della Stazione fornì alla città un “nuovo Cardo” per connettere direttamente il centro cittadino alla stazione ferroviaria. Questa nuova via favorì lo sviluppo degli insediamenti industriali e artigianali, i quali beneficiarono anche del canale Nerino, altra opera strategica progettata dall’ingegnere Adriano Sconocchia e realizzata nel 1873.

