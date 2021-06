Umbria, a Gubbio nozze reali: matrimonio tra la principessa del Liechtenstein e l'imprenditore Emanuele Musini

28 giugno 2021 a

Con rito civile nella tenuta di Fassia a Gubbio, si è tenuto sabato 26 giugno il matrimonio della principessa Maria Annunciata Astrid Giuseppina Veronica di Liechtenstein con l’imprenditore eugubino Emanuele Musini. Il rito civile è stato celebrato da un amico della coppia e alla festa di nozze erano presenti una ottantina di invitati. Si vocifera anche la presenza di membri della famiglia Casiraghi. La coppia successivamente celebrerà il matrimonio anche a Vienna.

La principessa del Liechtenstein, 36 anni, e Emanuele Musini, 42, sono fidanzati da molti anni e hanno vissuto il loro amore tra le colline umbre, New York e il principato del Liechtenstein. Musini è un imprenditore del settore medicale, co-fondatore della startup Pillo Health. La principessa è invece famosa per la sua grande passione per le opere d’arte, molte delle quali conservate nel Kunstmuseum Liechtenstein.

La principessa del Liechtenstein è la figlia di Nikolaus, terzogenito di Francesco Giuseppe II, Principe del Liechtenstein, e della principessa Margaretha di Lussemburgo, quarta figlia di Giovanni di Lussemburgo e di Giuseppina Carlotta del Belgio.

