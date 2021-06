Perugia, Università:  pranzo di nuovo in sala alla mensa di via Pascoli

28 giugno 2021 a

a

a

Da oggi, lunedì 28 giugno torna in piena funzione la mensa universitaria di via Pascoli a Perugia. Per quasi un anno la struttura, gestita da Adisu, ha funzionato solo in modalità d’asporto. A spingere verso il ritorno in sala è stata l’associazione Sinistra Universitaria Udu: “per ora si può stare all’interno solo a pranzo; per la sera continuerà a funzionare l’asporto”, sottolineano i rappresentanti di Udu.

Più di un umbro su quattro non ha ancora aderito alla campagna vaccinale

E aggiungono: “Il servizio ristorazione da sempre ha rappresentato un momento importante di aggregazione e socialità. Questa sperimentazione estiva sarà utile ad approcciarci al meglio al nuovo anno accademico”.

In attesa di un’app specifica che regolerà turni e flussi si procede ora con l’individuazione di due fasce orarie per la consumazione all’interno: la prima dalle 12,15 alle 12,45 e la seconda dalle 13,15 alle 13,45. La permanenza in sala non è possibile protrarla oltre un’ora.

Perugia, a Monteluce la palestra fantasma nel lotto D. La parola agli studenti del collegio Adisu



Gli studenti possono procedere con la prenotazione del pasto alla cassa il giorno precedente la data di consumazione, con la possibilità di scegliere se rientrare nel primo turno oppure nel secondo turno: il numero del tavolo verrà assegnato automaticamente in modo progressivo.

Al momento della prenotazione allo studente verrà rilasciata una ricevuta con il turno di ingresso e il numero del tavolo assegnato: tale ricevuta dovrà essere resa visibile al personale della distribuzione il giorno del pasto prenotato al fine di garantire il riconoscimento e il tracciamento indispensabile come misura anti Covid.

Le bevande saranno prelevate direttamente dal distributore, previa igienizzazione delle mani e con l’utilizzo di bicchieri usa e getta. L’eventuale ulteriore rifornimento sarà ripetuto con gli stessi accorgimenti. Ultimato il pasto lo studente lascerà il vassoio sopra al tavolo per il successivo intervento di pulizia e sanificazione da parte del personale Camst.

Perugia, mense universitarie: in via Pascoli si riparte dall'asporto. A ottobre il ritorno in sala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.