Todi, la famiglia Granieri festeggia i cento anni di impresa

A Todi la famiglia Granieri celebra 100 anni di storia d’impresa. Il marchio noto oggi come Elcom System, affonda le radici nell’intraprendenza di Mariano Granieri, del 1885, il fondatore che, nel 1920 ha dato vita alla prima azienda targata Granieri, con una piccola bottega di falegnameria, per la realizzazione di carri agricoli.

Sarà l’inizio di una vicenda di successo che ha contribuito a segnare la storia industriale dell’Umbria.

Il testimone di Mariano è affidato a Luigi Granieri, insignito anche dell’onorificenza di commendatore, tra i capostipiti dell’imprenditoria industriale della regione, storia che oggi è portata avanti dai suoi tre figli Amanzio, Simonetta e Giammario, alla guida di Elcom System e di altre società ad essa collegate. Operosità e visione: questi sono stati i segni distintivi di un’avventura economica perfettamente aderente all’identità umbra. Visione lunga e piccoli passi per costruire, una pietra dopo l’altra, un dedalo di aziende e un virtuosismo di collaborazioni che valgono una sperimentazione continua sulla frontiera dell’innovazione, con lo sguardo fisso alle mutevoli necessità del consumatore, in scenari sempre più ampi. Per la maggior parte della comunità Granieri è sinonimo di Elcom System e dell'indimenticato commendator Luigi Granieri, che era anche Grande Ufficiale della Repubblica.

La sua vicenda è il prototipo di quella dell’uomo che si è fatto da sè e lo consacra come uno degli alfieri dello sviluppo locale che nella loro generazione hanno cambiato il volto del paese, passato dall’agricoltura mezzadrile all’artigianato di bottega alla impresa. La sua straordinaria avventura inizia a 12 anni quando, terminata la quinta elementare, decide di andare per garzone ad Ilci dallo zio fabbro. Poi è una crescita entusiasmante che lo porta negli anni 60 insieme al fratello Giovanni, alla costruzione dello stabilimento dell’Ilfe, ottomila metri quadri. Luigi Granieri scopre i pannelli termoisolanti, progetta e realizza artigianalmente la prima pressa ed ottiene una fornitura per la Libia di ventimila metri quadri. Allora la Elcom contava sessanta operai.

