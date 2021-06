Terni col Cuore consegna le attrezzature sportive per le palestre scolastiche della provincia

Giorgio Palenga 27 giugno 2021 a

Terni col Cuore ha consegnato alla Provincia di Terni le attrezzature richieste per le palestre scolastiche del territorio, nell’ambito dell’iniziativa “Sport col cuore” che vuole incentivare la pratica sportiva di base per i ragazzi ternani, a cominciare dal pagamento delle quote, destinate alle società delle varie discipline, ai ragazzi che provengono da famiglie in difficoltà economica.

Attività sportiva gratis per i giovani in difficoltà economica grazie all'associazione Terni col Cuore

Nei giorni scorsi, così, i tecnici provinciali hanno ricevuto varie attrezzature dall’associazione voluta dal patron della Ternana, Stefano Bandecchi, e presieduta dal vice presidente del sodalizio rossoverde, Paolo Tagliavento.

Sono così arrivati un impianto da pallavolo con relativa rete per la palestra dell’Itc F.Cesi; due canestri di minibasket per l’Itis; 40 manubri complessivi (da uno e due chili) e due semisfere per l’equilibrio per il Magistrale Angeloni; quattro porte da minicalcio e dieci palloni da calcio di spugna per l’Ipsia Pertini; due tabelloni da basket, una rete da pallavolo e un palchetto per l’arbitro per il palazzetto di viale Trieste; due reti da pallavolo e due da minivolley per l’Itg e il liceo scientifico di Narni; un canestro fisso da esterni per l’Ipsia di Orvieto.

La Ternana a disposizione per la sistemazione della palestre scolastiche della Provincia

“Questo primo passo ci rende felici - commenta Paolo Tagliavento – perché alle parole facciamo seguire i fatti. La consegna delle attrezzature alle palestre di Terni e provincia anticipa la seconda parte del progetto ‘Sport Col Cuore’, fortemente voluto dal presidente Bandecchi, che consentirà a ragazze e ragazzi che oggi non possono permetterselo di praticare il loro sport preferito, il tutto – prosegue il dirigente – in sinergia con Ternana Calcio, Comune di Terni, Provincia di Terni e Coni. Un altro tassello importante lungo il percorso di radicamento sul territorio della Ternana Calcio”.

“Esprimo massima soddisfazione per l’ottimo rapporto che ormai da tempo si è instaurato con la Ternana Calcio e ora con l’associazione Terni Col Cuore – afferma il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi -. L’iniziativa Sport Col Cuore. Tale iniziativa ha una duplice valenza, offrendo da un lato la possibilità ai giovani che non possono permetterselo di praticare il loro sport preferito e dall’altro di riqualificare le palestre di Terni e del suo comprensorio”.

I bambini delle case famiglia al mare grazie a Terni col cuore e a quattro aziende locali

