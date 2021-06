Norcia, si schianta con il deltaplano: un morto a Castelluccio

26 giugno 2021 a

Tragedia a Norcia nel pomeriggio di sabato 26 giugno. Uno schianto con il deltaplano ha provocato un morto a Castelluccio, una delle zone dell'Umbria più in voga per gli amanti di questo sport. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento della città di San Benedetto. In arrivo anche una squadra del Sasu per il recupero della salma.

Notizia in aggiornamento

