Città di Castello, investe due ragazze in piazza Garibaldi e scappa: ricoverate in prognosi riservata

Falcia due ragazze di 18 anni e fugge. Rintracciato e denunciato. Le giovani invece sono ricoverate in prognosi riservata all’ospedale di Città di Castello. E’ una scena raccapricciante quella che l’altra notte, erano circa le 2.30 tra giovedì e venerdì, hanno vissuto quattro ragazze che si trovavano in piazza Garibaldi insieme ad altri giovani.

A un certo punto una Citroen Picasso è sbucata, senza controllo, da via San Bartolomeo e ha picchiato contro una Nissan Juke parcheggiata. Ha quindi sfiorato due ragazze mentre ne ha falciate altre due che sono rimaste sull’asfalto. Adesso sono ricoverate nell’ospedale di Città di Castello in riserva di prognosi. Serie le lesioni riportate: una ha la frattura del bacino, mentre l’altra una forte distrazione al rachide cervicale, con abrasioni e ferite in tutto il corpo. Ad aggravare l’evento, il fatto che il conducente dopo aver sostato un attimo, ha di nuovo accelerato ed è fuggito dal luogo dell’investimento sparendo nella notte. Nel frattempo i ragazzi presenti in piazza hanno dato l’allarme al 113, al 118 e al 112 non solo per chiedere aiuto ma anche per avvisare che il responsabile si era dato alla fuga.

Già nella nottata le indagini incrociate di polizia e carabinieri, anche grazie a telecamere e testimonianze, hanno consentito di rintracciare il responsabile che aveva lasciato in piazza Garibaldi parti dell’auto. Da questi resti è stato possibile risalire al proprietario, un 35enne tifernate, che è stato trovato in casa. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i controlli previsti per legge e lo hanno interrogato sugli eventi. Ieri il magistrato di turno della procura di Perugia lo ha denunciato a piede libero contestandogli la guida in violazione all’articolo 189 del codice della strada, lesioni gravi e omissione di soccorso. L’auto è stata sequestrata.

