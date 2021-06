Umbria, conti della sanità in rosso: "Disavanzo strutturale e alta spesa per i farmaci"

26 giugno 2021 a

La frase dell’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, “nessuna azienda sanitaria è in attivo”, arriva a commento dei dati forniti ieri dal dg Massimo Braganti. E’ toccato al direttore regionale Salute e welfare, conti e numeri alla mano, spiegare che l’Umbria ha formalmente chiuso in pareggio i bilancio 2017-2019; quel risultato, però, è arrivato solo grazie a poste straordinarie. In tutto 97 milioni. Solo nel 2019 sono stati 42. “In sintesi solo con la gestione ordinaria, che è quella che mi restituisce quanto è sana un’azienda - ha detto Braganti - avremo avuto continui disavanzi negli anni. I conti formalmente sono in ordine, in pareggio, per questo la regione è stata benchmark, ma c’è un disavanzo strutturale. Il Tavolo adempimenti Mef, già nel corso del 2020 ha rilevato come il pareggio di bilancio del triennio 2017-2019 sia stato raggiunto essenzialmente attraverso l’utilizzo di poste straordinarie”.

Secondo lo stato maggiore della sanità Umbra, ieri in conferenza la presidente, Donatella Tesei, l’assessore., Luca Coletto e il dg, Massimo Braganti, la difficoltà sarebbe scaturita da diversi fattori: il saldo sulla mobilità, che dal 2014 è diventato passivo fino ai 4,5 milioni del 2019 e la spesa farmaceutica che Coletto non ha esitato a definire “fuori controllo” e . L’Umbria è la prima regione d’Italia quanto a spese di questo tipo. Con uno scostamento di 22 milioni in valori assoluti dal 14, 85% di incidenza sul Fondo Sanitario nazionale solo nel primo trimestre 2021. Perciò Coletto indica la strada dei generici al posto dei farmaci “brandizzati” che costano molto di più. Questo è uno degli interventi che verranno messi in campo. E poi “va ristrutturata la rete ospedaliera per ovviare alla questione fondamentale della mobilità”, ha concluso l’assessore.

“La pandemia – ha detto Tesei – non ci ha consentito sinora di riprogrammare la sanità o meglio l’abbiamo fatto solo in parte. Ora è arrivato il momento di invertire questo trend che dal 2014 ha visto la mobilità passare da numeri positivi a numeri negativi. Bisogna rimettere al centro l’offerta di professionisti e già questo permetterebbe di abbattere quel disavanzo strutturale che sta caratterizzando i conti della sanità regionale. Ottimizzare non vuol dire diminuire i servizi, ma vuol dire eliminare gli sprechi e dare servizi sempre migliori”. Ma intanto c’è da pensare al 2020. In attesa della partita con il Mef - la Regione è convocata per il 5 luglio- i dati del pre-consuntivo 2020 parlano di una perdita totale di 75 milioni. Braganti ha spiegato che 40 milioni sono costi Covid (e quindi potrebbero essere interamente coperti dal Ministero) mentre per gli altri si farebbe ricorso al payback da parte delle case farmaceutiche. Intanto l’Umbria come altre regioni ha chiesto di posticipare il deposito dei bilanci, al momento per il 30 giugno.



