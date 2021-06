Il Pil dell'Umbria ai livelli di trenta anni fa: il rapporto della Banca d'Italia

26 giugno 2021 a

La pandemia ha avuto forti ripercussioni sull’economia umbra già gravata dalla pesante eredità della precedente crisi. Il Pil è diminuito del 9%, l’industria ha registrato un calo del valore aggiunto dell’11,8%, le esportazioni sono diminuite del 12,8% mentre i giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano e non lavorano sono saliti a 35 mila, il 25% in più rispetto al 2019. I numeri sono quelli che emergono dal rapporto della Banca d’Italia realizzato dal Nucleo per la ricerca economica di Perugia e presentato alla stampa ieri mattina. “Le previsioni degli operatori prefigurano una parziale ripresa o un recupero delle attività nel 2021 - ha spiegato Miriam Sartini, responsabile della filiale di Perugia - ma le prospettive di crescita sono fortemente dipendenti dal successo della campagna vaccinale, dal mantenimento delle politiche espansive e dall’efficace avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

A spiegare le ragioni di un declino più accentuato che altrove, è stato Paolo Guatini, coordinatore del Nucleo per la ricerca economica. “In Umbria come nel resto del mondo si vive una recessione con caratteristiche eccezionali - ha spiegato - La differenza, nel nostro caso, sta in quello che è successo prima: l’Umbria negli ultimi 20 anni aveva già perso terreno in modo importante”. E così ora l’economia umbra è in ritardo di dieci anni rispetto a quella nazionale: il Pil regionale 2020 è paragonabile ai livelli di fine anni ‘80 mentre quello italiano è simile alla vigilia degli anni 2000. A subire le conseguenze maggiori dello scompenso economico aggravato dall’emergenza sanitaria, nel cuore verde d’Italia sono stati i soggetti più deboli: il numero dei lavoratori a tempo determinato è diminuito del 18% andando a penalizzare soprattutto giovani e donne. Sono arrivati a 35 mila coloro che, nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni, non lavorano e non studiano (+25% rispetto al 2019).



Nel 2020 si è registrato un calo diffuso soprattutto nel settore dei servizi, in particolare per le imprese legate al commercio e al turismo. Agricoltura in sofferenza (-9,6%), fatturati calati in modo drastico (-11,8%) nell’industria nel primo semestre 2020 per poi recuperare nel secondo mentre è meno pesante l’impatto sull’edilizia (-6% il valore aggiunto) con le compravendite in ripresa soprattutto nei piccoli comuni.

Il grado di digitalizzazione dell’Umbria è in linea con quello del resto d’Italia ma molto inferiore alla media europea. Le principali carenze sono legate alla connettività e alla diffusione delle competenze e delle tecnologie digitali all’interno delle imprese. Nella fase pandemica queste hanno rappresentato un ostacolo all’utilizzo della didattica a distanza, del lavoro agile (in Umbria sono state registrate percentuali di ricorso allo smart working più basse rispetto al resto d’Italia) e dei servizi finanziari online.



Nel 2021 è previsto un parziale recupero dell’attività, grazie al deciso miglioramento del quadro economico globale e al progredire della campagna vaccinale. Gli investimenti delle imprese sono diminuiti (-18,5%) ma molte aziende sono pronte a riavviare i piani nell’anno in corso qualora il miglioramento della situazione sanitaria ed economica si stabilizzi.

