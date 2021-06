Terni, nominato l'advisor per Treofan. Lavoratori senza stipendio da marzo. Convocato vertice al Mise

25 giugno 2021 a

a

a

Il liquidatore di Treofan Filippo Varazi ha nominato come advisor della società “Arca Partners”. Per la viceministro allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, la nomina dell’advisor per la reindustrializzazione del sito di Treofan di Terni, “è un passaggio importante per poter finalmente partire concretamente con il progetto. Discuteremo delle prossime azioni da proseguire con tulle le parti coinvolte durante il prossimo tavolo che convocheremo al Mise il 5 luglio” . Oltre ai benefici previsti per l’area di crisi complessa, per riavviare il lavoro allo stabilimento del quartiere Polymer la Regione pensa di attingere dal Piano nazionale ripresa e resilienza, Prnn, dove ha previsto 105 milioni per la reindustrializzazione in Umbria, tra cui Treofan.

I lavoratori della Treofan vedono i primi soldi: circa mille euro di tredicesima e quattordicesima

E’ un impegno dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, ribadito nel corso della riunione della terza commissione consiliare, in audizione, convocata da remoto la scorsa settimana. Il polo chimico di piazzale Donegani è specializzato nella trasformazione di polimeri, contesto ideale per dar vita un progetto di sviluppo integrato. L’assessore regionale sostiene che “stiamo cercando di costruire un progetto su una progressiva integrazione delle filiere agricole con quelle della chimica verde” e il il polo ternano “rappresenta un contesto di sviluppo integrato di bioeconomia circolare, fortemente interconnessa con il territorio e la ricerca tecnico-scientifica. Una reale visione circolare, non solo nell’approvvigionamento di materia prime, ed un migliore utilizzo delle risorse lungo la catena del valore”. L’advisor “Arca Partners” dovrà cercare players interessati al rilancio delle produzioni, un compito che potrebbe essere agevolato dai risorse disponibili con le varie leggi in materia. I lavoratori, che continuano ad effettuare il presidio davanti ai cancelli della portineria principale, aspettano l’evolversi della situazione.

Area di crisi, la commissione Industria del Senato riunita in Prefettura. Aiuti alle imprese

Da marzo non ricevono più lo stipendio, il professore Filippo Varazi si è impegnato a far liquidare la tredicesima e quattordicesima mensilità e nei prossimi giorni una piccola parte del Trattamento di fine rapporto, Tfr, per i lavoratori che ne hanno fatto richiesta. Non è stato ancora firmato l’accordo a latere, mentre si è in attesa che l’Inps inizi il pagamento della cassa integrazione straordinaria.

Treofan, Jindal fa arrivare i macchinari da Battipaglia ma non nomina ancora l'advisor

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.