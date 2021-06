Notte romantica, il 26 giugno serata a lume di candela nei Borghi più belli d'Italia

Sabrina Busiri Vici 25 giugno 2021 a

I borghi dell’Umbria, come di tutta Italia, si accenderanno sabato 26 giugno a lume di candela per simboleggiare una ripartenza del Paese dai suoi angoli più autentici, dalle tradizioni nel rispetto dei ritmi lenti e di dimensioni e distanze a misura di uomo e di Covid. La notte romantica dei borghi più belli d’Italia si terrà nei piccoli centri ammessi nell’associazione I Borghi più belli d’Italia, presieduta da Fiorello Primi.

Presidente Primi, quanti saranno i borghi che domani si accenderanno in Umbria?

Diciassette. In realtà sono 28 i borghi ammessi all’associazione ma non tutti sono riusciti ad organizzarsi. La manifestazione si terrà per lo più sabato 26; c’è però chi ha voluto posticiparla domenica 27 in vista della partita Italia e Austria. E, infine, c’è chi estenderà l’evento per l’intero weekend. Decidono i Comuni.

Quale saranno gli appuntamenti che si terranno?

Il tema è l’arte e gli artisti. In tutti i 160 borghi coinvolti in Italia ci saranno musica, teatro, poesia. In più forniamo una ricetta firmata da uno chef famoso, quest’anno sarà il dolce Pensiero d’amore di Simone Rugiati. Saranno poi i singoli ristoratori a eseguirla.

Quale sono le caratteristiche dei visitatori che scelgono i borghi per viaggi di svago?

Per questa manifestazione ci aspettiamo soprattutto coppie. Normalmente è un turismo di chi va alla ricerca di particolarità e curiosità, lo definirei un turismo di nomadi della conoscenza.

Che ruolo possono avere i piccoli centri per lo sviluppo turistico post Covid?

Finalmente oggi i borghi sono stati riconosciuti come elementi fondamentali per lo sviluppo del turismo nazionale. E si è capito che bisogna intervenire velocemente per rivitalizzare le comunità del posto.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) interviene?

Nel dossier troviamo otto volte la parola borghi. Ed è già un buon punto di inizio. Mi auguro che dentro ci sia un piano nazionale che non si limiti a parlare del recupero del patrimonio storico artistico perché sarebbe un errore strategico.

Che intende?

Voglio dire che bisogna migliorare anche l’accessibilità dei centri, garantire la permanenza di servizi come poste e bancomat, potenziare le connessioni internet, sviluppare il trasporto pubblico per permettere alla gente prima di tutto di viverci: senza abitanti non c’è turismo.

L’Umbria è una ragione attrattiva sotto questo profilo?

E’ tra i territori italiani più ricchi. Purtroppo sono più le persone che progettano di venire a visitare questa regione di quelle che effettivamente vengono.

Perché?

Siamo un territorio complicato da un punto di vista logistico. Se non si hanno mezzi propri difficilmente si può uscire dalle grandi mete. In Italia la viabilità secondaria è un disastro. In Umbria peggio.

Ci sono borghi che possono essere presi a modello?

In Umbria non mi posso esprimere. Ma in Italia posso fare un paio di esempi che si stanno evolvendo. Il primo è Monteverde in provincia di Avellino: insignito dalla Ue come borgo più accessibile d’Europa. Chiunque può visitarlo, con qualsiasi impedimento. Il secondo è Santa Fiora, sul monte Amiata in Toscana, qui hanno promosso politiche per incentivare i giovani a lavorarci e tornarci a vivere.

Cosa consiglia a un turista straniero che viene per la prima volta in Italia?

Direi di prendersi inevitabilmente due giorni per uscire dalle grandi rotte e rendersi conto di quanto l’Italia sia diversa e interessante. Oppure, gli direi di scegliersi un borgo come base fissa e da lì muoversi.

