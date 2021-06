Magione, scontro frontale tra auto e betoniera a Dirindello: morto un uomo di 46 anni

24 giugno 2021 a

Incidente stradale a Dirindello, frazione di Magione. Il sinistro è avvenuto alle 13.50 di oggi, giovedì 24 giugno. Un fuoristrada, per cause ancora da accertare, ha avuto uno scontro frontale contro una bitumiera che proveniva in senso contrario. Il conducente del fuoristrada è morto sul colpo. Si tratta di un uomo di 46 anni, A. T. le sue iniziali, residente nel comune di Magione. Sul posto 118 e forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento

