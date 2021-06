Bevagna, incidente mortale: anziano investito da un'auto

24 giugno 2021 a

Incidente mortale a Bevagna nella mattina di giovedì 24 giugno. Un anziano di 88 anni è stato investito da un'auto, lungo la strada provinciale 403, all'altezza dell'incrocio con via Alcide De Gasperi, dopo essere sceso dalla propria vettura per gettare l'immondizia. L'uomo è morto sul colpo. L'auto che ha investito l'anziano era guidata da un 85enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.



Notizia in aggiornamento

