Perugia, tre campi da padel al Gherlinda e si scatena la passione

Tre campi da padel, di alto livello e curati in ogni dettaglio, sono stati realizzati al terzo piano del Gherlinda. L’impianto, che verrà inaugurato ieri, mercoledì 23 giugno alle 18, è unico nel suo genere a livello regionale e non solo: un vero e proprio roof garden, elegante e curato in ogni dettaglio, oltre che altamente performante, che si affaccia sulla valle umbra offrendo un panorama unico e che sarà fruibile anche in inverno grazie all’installazione di apposite coperture.

Un’importante novità per il centro di intrattenimento umbro, per una ripartenza all’insegna della dinamicità e della capacità di stare al passo con le più attuali tendenze per quanto riguarda il tempo libero.

“Il Gherlinda Padel, questo il nome che abbiamo scelto, ha tutte le carte in regola per porsi come punto di riferimento per i sempre più appassionati e numerosi amanti di questo sport – spiega il gestore, Massimo Patoia, già responsabile della sala giochi Antares Gherlinda -. Abbiamo infatti realizzato una struttura di alto livello. A fare la differenza è soprattutto la posizione, sul tetto del Gherlinda, con un affaccio affascinante ed esclusivo sulla valle umbra circostante. L’estetica è stata curata nei dettagli, dando vita a una sorta di giardino panoramico che accoglie in modo funzionale e armonico i tre campi, uno dei quali ha dimensioni e caratteristiche tali da poter ospitare tornei a livello nazionale ed europeo”.

Oltre ai campi sono presenti un’area relax e un bar pensati non solo per il ristoro dei giocatori, ma anche per chi volesse accompagnarli e assistere alle sfide trascorrendo qualche ora di piacevole relax e divertimento. I campi sono dotati di nebulizzatori per rinfrescare gli sportivi durante la stagione estiva e l’impianto può essere utilizzato e vissuto al meglio anche di sera, potendo godere di un’atmosfera ancor più particolare e suggestiva. È prevista anche l’organizzazione di serate a tema e di eventi di vario tipo.

“Dopo l’arrivo, lo scorso anno, della palestra Reload Wellness Club, la cui attività sta andando molto bene, con questa ulteriore novità Gherlinda – dichiara il direttore del centro di intrattenimento, Simone Mainiero – va a consolidare la propria vocazione sportiva arricchendosi di un’attrazione importante, in linea con uno dei più diffusi e amati trend contemporanei: quello del padel. Di recente abbiamo visto l’ampliamento e il restyling del Med Store e della sala giochi Antares che ha visto l’avvento di nuove attrazioni, in particolare l’Adventure Room e il Laser Game. Finalmente il The Space Cinema è potuto ripartire e per l’estate ha in serbo una programmazione importante, con alcuni tra i principali film in uscita. Anche il settore food si conferma centrale con una proposta diversificata e di alto livello, tra pizza, hamburger, sushi, etnico, gelateria e pasticceria. Nel lungo periodo di chiusure e restrizioni che finalmente ci stiamo lasciando alle spalle non siamo stati fermi, ma abbiamo continuato a lavorare e a innovare per farci trovare pronti ad offrire il meglio, come sempre, al momento della ripartenza”.

