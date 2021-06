Terni, mercatino del mercoledì: simulazione degli ambulanti dell'assegnazione dei posti

Simona Maggi 24 giugno 2021 a

Nuovo capitolo a Terni per lo spostamento del mercatino settimanale del mercoledì dallo Staino al centro, ovvero nelle piazze Solferino, Europa, Ridolfi, e ancora corso del Popolo e largo Frankl.

La mattina di mercoledì 23 giugno 2021, per semplificare e accelerare i tempi, agli ambulanti è stato dato il compito, da parte dell'amministrazione comunale, di fare una simulazione per la scelta dei posti in centro. Gli operatori si sono riservati un paio di giorni per poi consegnare la planimetria a Palazzo Spada con la scelta dei posti. Ovviamente tutto ipotetico. L’ultima parola spetterà, comunque, sempre al Comune.

Questa collaborazione tra Comune di Terni e ambulanti si è creata, innanzitutto per facilitare lo spostamento del mercato settimanale al centro, poi per risolvere anche alcune criticità emerse precedentemente quando gli ambulanti erano stati convocati a Palazzo Spada per la scelta del posto. In quel frangente si erano venuti a creare dei problemi riguardo agli spazi perché c'era chi aveva bisogno di alcuni metri chi di altri.

Per tutti questi motivi, con planimetria alla mano, Mauro Fortini, presidente regionale di Fiva Confcommercio, si è confrontato con gli altri colleghi e cercato di trovare una soluzione per l'assegnazione dei posti con una simulazione. “Massima collaborazione – dice Fortini – da parte di tutti noi per trovare la quadra affinché si possa fare lo spostamento quanto prima del mercatino settimanale del mercoledì dallo Staino al centro della città. Ci siamo confrontati e ognuno di noi ha cercato di adattarsi agli spazi disponibili".

"La simulazione per la scelta dei posti l'abbiamo fatta, ma non è niente di definitivo. Ora ci siamo dati un paio di giorni di tempo - conclude Fortini - nel caso in cui tra noi ambulanti ci sia qualche ripensamento o ci siano altre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di non creare problemi a nessuno”.

